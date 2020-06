Egymást érték a zivatarok, szélviharok júniusban – Mi történik az időjárással?

Míg az április napfényes időben telt, a május hűvös karokkal fogadott minket, júniusban pedig csapadék, zivatarok, viharok, és tartós erős szél. Mi történik légkörben, szokatlan-e az elmúlt időszak időjárása?

Hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, Takács „Taki” Lajossal beszélgettünk, aki Cseh Zoltánnal közösen a 2004 óta működő vmeteo.hu oldal üzemeltetői. Ők látják el friss, napi információval az aktuális, megyei időjárás iránt érdeklődőket.

Az elmúlt hónapok időjárása sokunk számára szokatlan volt? Mennyire tér el az átlagostól az, ami most történik?

Az időjárás viszonylatában, 100 év adatai alapján vonhatunk átlagot a különböző mérésekből, adatokból. Ez alapján pedig az, amit tapasztalunk, abszolút átlagos. A mostani időjárás igazából sok ember számára csak kellemetlen, de nem átlagtól eltérő. Huszonnégy éve éppen egy forró nyári napon érkező zivatar mosta el a júniusi lagzimat. Viharok, és kilengések akkor is voltak.

Idén áprilisban nem volt nyári nap, azaz egyetlen alkalommal sem emelkedett 25°C fölé a hőmérséklet. Májusban is csupán két ilyen nap volt. Ami azonban még inkább aggasztóvá tette a helyzetet, az a tény, hogy januártól május 20-ig, négy és fél hónap alatt 150 milliméter csapadékhiány adódott össze.

Az év első fele gyakorlatilag aszályosnak számított.

Most június elején megérkezett Medárd, azóta leesett a június havi átlag, plusz áfa, 90 milliméter csapadék.

Összességében elmondható, hogy a megfigyeléseknek megfelelően alakul az időjárás, csakhogy szélsőségek tarkítják. Azaz: a tavasz száraz (de nagyon száraz) és meleg, majd jött egy csapadékos (hirtelen sok esővel, zivatarral), szeles idő (sokszor viharos erejű széllel), a hőmérséklet pedig tág tartomány között mozog. Ezeket a nagy kilengéseket kezeli rosszul az egyes emberek szubjektuma.

Ha belegondolunk, igazából most tök jó idő van, ahogy lemegy a nap, a szél is szinte azonnal eláll. Június első felében egy stacionáris hidegfront volt felettünk, ami ezt a folyamatos szeles időt okozta, de ez a héten eltűnt, és vele együtt a komoly szél is.

Mesélj a Medárdról! Hogyan befolyásolja az időjárást éppen a naptári nyár elején?

A mondás úgy tartja, ha Medárdkor esik, 40 napig esni fog. Természetesen ez a június 8-i dátum nincs kőbe vésve. Én inkább szeretek medárdi időszakról beszélni, ez plusz/mínusz 10 napot jelent körülbelül.

A népi megfigyelés mögött megjelenő tudomány pedig a nyári napfordulóhoz kapcsolódik. Ugye ez idén június 20-ra esett. Ezen a napon a Nap a Ráktérítő felett delel, ilyenkor melegíti legintenzívebben a talajt, amely komoly felszálló légáramlatot hoz létre, ami kedvez a felhőképződésnek. A mögöttünk álló téli félév miatt viszont tőlünk északkeletre és a sarkkör környékén hidegfelhalmozódás van (oda még nem süt be ilyen erővel a nap). És ahogy nálunk áprilisban elkezd melegedni a levegő, meg is indul a két terület között a két légtömeg cseréje.

A nálunk lévő rossz idő milyenségét az határozza meg, hogy ez a kialakuló cirkuláció mennyire intenzív.

Erős volt a felmelegedés (az április hat fokkal haladta meg a sok éves átlagot), száraz volt az évszak, melegebb volt a tőlünk elinduló légtömeg – komolyabb volt a cirkuláció okozta hatás is. Ezzel párhuzamosan a Földközi tenger környéke még intenzívebben melegedett, és ez a meleg levegő is megszökött északkelet felé.

Ezért alakulhatott ki olyan szokatlan helyzet napokon keresztül, hogy eddig nem tapasztalt irányokból érkeztek viharok megyénkbe. A népi megfigyelés szerint: ha Tihany irányából, délnyugatról jön a felhőzet, akkor „abból jég lesz”. Ha délről érkezik a vihar, „abból nagy eső lesz”, ha pedig nyugati irányból, akkor az „átugorja a várost, lehúzza a Balaton„ – nyilván a Balaton nem csinál ilyet, de a Bakony megemeli a felhőzetet, kiszárítja azt, az a főnhatás, ami csak a lebukó szelet hagyja meg a városnak.

Most északkelet felett megjelent egy zivatarcella, belépett Budapest környékén, áthaladt Székesfehérvár felett és lejött hozzánk is – eddig nem volt ilyen. Nem klasszikus mediterrán ciklont kaptunk, hanem a Fekete-tenger felől hűvös, instabil levegőt rántott le a ciklon széle.

Milyen közvetlen hatásai vannak ennek?

Berzencén, délnyugati határkörnyéken, most aratják az őszi árpát. Júniusban ott 200 milliméter csapadék esett, közel a duplája annak, ami nálunk, mégis majdnem rekordtermés van árpából. Hiába esett nagyon sok csapadék, nem félnek attól, hogy berohad a gabona, mert az árpa nedvességtartalma csak 17% volt. Mit jelent ez? Azt, hogy a folyamatos szél kiszárította a növényeket, légköri aszályt okozott, ami ugyanolyan veszélyes, mintha nem esne eső.

Mire számíthatunk az elkövetkező hónapokban? Mennyire látunk előre július-augusztusig?

Nem tudjuk mi vár ránk. A meteorológiában maximum öt napra látunk előre, tíz napra tudunk becsléseket megfogalmazni. Ha valaki hosszabb távon kíváncsi arra, milyen idő lesz, akár jósnőhöz is elmehetne a kérdéssel. Épp annyira fog megbízható előrejelzést kapni. Az anomáliatérképek szerint éppen az átlagos meleg lesz július első hetéig, nem látszik rekkenő nagy hőség.

Ami biztos, hogy ami most történik, arról húsz év múlva írnak majd a tankönyvek, mert mi csináltuk.

Ez mind az éghajlatváltozás tünete, úgyhogy megveregethetjük a vállunkat. Az elégetett üzemanyag, a környezetszennyezés, az hogy szinte készen kapjuk az üvegházhatású gázokat a légkörbe.

Azt nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy lehetünk szépek, lehetünk okosak, technológiailag felkészültek, de az utolsó szó mindig az időjárásé.