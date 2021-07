Egymilliárd forintból épül korszerű ápolóotthon Várpalotán

Egymilliárd forintot biztosít az új ápoló otthon megépítésére Várpalota Város Önkormányzatának a magyar kormány – jelentette be a napokban sajtótájékoztatón Campanari-Talabér Márta polgármester és Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője. A városvezető hangsúlyozta: régóta tervezték, most pedig meg is tudják valósítani, hogy méltó körülményeket biztosítsanak az ellátásra szoruló idősek számára.

– Ez a támogatás a már létező, jelenleg Szépkorúak Otthona néven működő ápoló otthon új helyre való költözését fogja biztosítani és elősegíteni. Városunk önkormányzata már 15 éve tervezi, hogy új és méltó helyet biztosít az otthon számára. Ezért nagyon örülünk, hogy 2021-ben eljutottunk arra a pontra, hogy ezt meg is tudjuk valósítani – mondta el a polgármesteri hivatalban Campanari-Talabér Márta. Várpalota polgármestere kérdésünkre hozzátette, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően ideális esetben idén ősszel elindulhat már a kivitelezés. Jelenleg 30 ellátottja van a Honvéd utcában működő Szépkorúak Otthonának, az új létesítmény pedig a tervek szerint 46 férőhellyel fog működni. Szintén emelkedik a személyzet létszáma is, a mostani 17 fő helyett 20 dolgozó látja majd el az időseket. Emellett változik az otthon működési struktúrája is. – Külön szintet alakítunk ki a demensek részére, akik így sokkal nagyobb biztonságban lesznek. A földszinten helyezzük el az ápolást, gondozást igénylőket, de lesz egy emelt szintű része is az intézménynek. Az intézmény Inotán, a Bercsényi utcában épül meg. Ott korábban egy magánbefektető szeretett volna idősek otthonát létrehozni, ez akkor nem sikerült. Az építkezést ugyan elkezdte, ám félbemaradt. Az önkormányzat 2006-ban megvásárolta az épületet, ami azóta torzóként állt. Ez a torzó most el fog tűnni, s egy nagyon szép és modern, minden igény kielégítő, valamint természetesen a jogszabályi feltételeknek is megfelelő új otthonnal fogunk bővülni, ami méltó elhelyezést biztosít az időseinknek – jegyezte meg a városvezető. A sajtótájékoztatón Kontrát Károly Várpalota országgyűlési képviselője a projekt kapcsán az összefogás és az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. – Az elmúlt években többször is egyeztettünk Campanari-Talabér Márta polgármesterrel az ápoló otthon ügyének megoldásáról. Levelet írt Pintér Sándor belügyminiszternek, aki a döntés előtt megkérdezett engem is. Mivel több alkalommal jártam már a helyszínen, így részletes be tudtam számolni neki a helyzetről. Kértem, hogy támogassa ezt a nagyon fontos programot, hiszen az idősekről való gondoskodás a legelemibb kötelességünk – emelte ki Kontrát Károly. A sajtótájékoztatót követően Campanari-Talabér Márta Inota városrész önkormányzati képviselője, Petneházy Beatrix társaságába a beruházás helyszínére is ellátogatott. –Örömmel olvastam a hírt, hogy egymilliárd forintos, célzott kormányzati támogatás érkezik az új ápoló otthon megépítésére. Nagy eredménynek tartom, hogy egy modern, kulturált épület kap majd helyet a Bercsényi utca végén – mondta el Petneházy Beatrix. A helyszínen megtudtuk, a beruházáshoz a kiviteli tervek már elkészültek. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkezdődhet az építkezés, amelynek befejezésére két év áll rendelkezésre.