Egyre élhetőbb, vonzóbb település Ganna

A 2018-as év mozgalmas és sikeres esztendőként vonul be a település történetébe – emelte ki Nagy Ottó, Ganna polgármestere.

– Mi, gannaiak mindig is nagy hangsúlyt fektettünk az együvé tartozás örömének megélésére, a közösség összetartó erejének növelésére. Ezt a számos (összesen 23) rendezvényünk is bizonyítja. Az eseményeinket a Gannai Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen finanszírozzuk pályázati forrásból, illetve saját erőből – tudtuk meg Nagy Ottótól.

Hangsúlyozta, a településen élők hozzáállása olyannyira pozitív a helyi rendezvények iránt, ami példaértékű lehet a más településeken élők számára is.

– Ha csak az esztendő első eseményét említem, a falusi disznóvágáshoz a disznót már több esztendeje minden alkalommal más-más család ajánlja fel. Támogatjuk a település civil szerveződéseit is, így a sport­egyesületet, a Gannai asszonykórust, a polgárőr-egyesületet, a Kincsestár Kulturális Egyesületet, a könyvtárat, továbbá működtetjük a nyugdíjasklubot, és támogatjuk az egyházközséget is. A falugondnoki szolgálaton keresztül gondoskodunk időseink ellátásáról, támogatjuk a szociális étkeztetést – fejtette ki.

Nagy Ottó elmondta, az elmúlt esztendőben számos felújítás történt, ezek között játszótéri játékok, egy buszváró, járda és árok is szerepelt.

– Taós pályázatból a sportpályán hajtottunk végre fejlesztéseket. Tavasszal megvásároltunk egy öreg parasztházat, ennek a felújítására Leader pályázatot nyújtottunk be. A tervek elkészítését önerőből oldottuk meg, falumúzeumot szeretnénk benne kialakítani. Pályázatot nyújtottunk be még a ravatalozóhoz kapcsolódóan előtető építésére és az épület felújítására is. A közvilágításunk is megújult, energiatakarékos lámpatesteket szereltünk fel. Emellett ötven darab új széket vásároltunk a művelődési házba. A legnagyobb beruházás pedig a kultúrház teljes külső felújítása és tetőcseréje lesz, melyet szintén pályázati forrásból valósítunk meg. Ennek az első mérföldköve az elmúlt év végén valósult meg – tájékoztatott a polgármester.

Megtudtuk, mivel a település jelentős bevételi forrását adja a vendégházakból befolyó idegenforgalmi adó, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a közterületek rendben tartására, hogy ne csak az itt lakóknak, hanem a Gannán pihenőknek is vonzóbbá tegyék a falut.

– Igyekezetünket tükrözi, hogy az elmúlt esztendőkben A tiszta, virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési versenyen kiváló eredményeket ért el településünk. A 2017-ben elültetett 50 vadalanyt tavasszal őshonos fajtákkal oltották be az ehhez értő helybéliek, és ezek a növények szép számban meg is eredtek. Emellett 2018 őszén további 25 csemetét telepítettünk – fejtette ki Nagy Ottó.

– Előretekintve a 2019-es esztendőre, szeretnénk minél több pályázatot benyújtani a Magyar falu program által biztosított fejlesztési forrásokra. Természetesen amíg az elérhető források nagyságát nem ismerjük meg a pályázati kiírásokból, nehéz a fejlesztések nagyságáról beszélni. De előrevetítve már tudjuk a sorrendet, milyen fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. Elsősorban a falu főterét szeretnénk felújítani, valamint árok-, járda- és útfelújításban kellene előrelépnünk. A falugondnoki busz cseréje szintén időszerű lenne. Remélhetőleg a már benyújtott és el nem bírált pályázataink pozitív elbírálásban részesülnek, ezek előrevetítik az aktuális feladatokat. A nyárra pedig befejeződik a kultúrház felújítása, mely még sok feladatot ad. Szeretnénk a már megszokott rendezvényeinket megtartani. Továbbá a településeket összekötő utak felújítási programjában – mely a Magyar falu program része – szeretnénk a Gannát Pápakovácsival összekötő út felújítását kezdeményezni az érintett településekkel, mivel ez rendkívül rossz állapotú út, és ezen utaznak óvodásaink, iskolásaink – ismertette tervei­ket a polgármester.

Nagy Ottó megjegyezte, az elmúlt időszakban lelassult a település népességének fogyása, tizenegy fiatal pár maradt Gannán, és az üresen álló házak is rendre elkelnek.

– Bár kutatások erre vonatkozóan nem készültek, de talán a felsoroltak is hozzájárultak ahhoz, hogy minél élhetőbb legyen Ganna – fogalmazott Nagy Ottó.