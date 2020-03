Egyszerűbb a gyógyszerkiváltás Veszprém megyében is – Azt kérik, az idősek ne személyesen menjenek a patikába

A járványhelyzet miatt a gyógyszerek kiadásával és kiváltásával kapcsolatos szabályok is módosultak. A részletekről Stark Borbálát, a megyei gyógyszerészkamara elnökét kérdeztük.

A koronavírus-járvány miatt a patikák működésével kapcsolatos intézkedésekről is döntöttek az elmúlt napokban. A legfontosabb változás, hogy múlt hét péntektől bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik annak, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket. Ez azért lényeges a járványhelyzetben, mert így a legveszélyeztetettebb korosztálynak, az időseknek nem kell személyesen kiváltaniuk a készítményeket.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet múlt héten lehetővé tette, hogy a patikák maguk döntsenek a gyógyszerkiadással kapcsolatos intézkedésekről, mondta kérdésünkre Stark Borbála gyógyszerész, patikavezető, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Veszprém megyei szervezetének elnöke. Számos gyógyszertár döntött úgy, hogy egyszerre csak annyi beteg tartózkodhat a patikában, ahány gyógyszerkiadó hely (tára) van. A gyógyszertárak úgy is dönthetnek, hogy a más esetben csak ügyeleti napokon alkalmazható ügyeleti ablakon keresztül adják ki a készítményeket. A patikáknak az sincs megtiltva, hogy ugyanúgy járjanak el, ahogy korábban, vagyis korlátozás nélkül beengedjék a betegeket.

Az elmúlt hetekben megnövekedett a patikák forgalma, a nagykereskedők pedig meghatározzák, összesen hány doboz (!) gyógyszert rendelhetnek a gyógyszertárak. A szájmaszkok és a kézfertőtlenítők utáni kereslet folyamatosan emelkedik: előbbiből rendszeresen hiány van, ha kap is a gyógyszertár, rövid idő alatt elviszik a betegek, mondta Stark Borbála. A kézfertőtlenítők esetén jobb a helyzet: bár a nagy gyártók termékei hiánycikknek számítanak, a patikák azonban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása alapján kétféle alkoholos fertőtlenítőszert is előállítanak, itt a problémát az jelentheti majd, hogy a készítmény alapját jelentő alkohololdatból egyre kisebb mennyiség elérhető.

A gyógyszertárban a szájmaszkok és kézfertőtlenítők mellett az immunerősítő készítményeket, C- és D-vitamint, multivitaminokat keresik a vásárlók, mondta a szakember, hozzátéve, hogy ezekből nincs hiány, mert számos gyógyszergyártó foglalkozik ezek előállításával.

Stark Borbála elmondta, a gyógyszerellátás a következő hetekben logisztikai problémák és a nagykereskedőknél lévő készletek fogyatkozása miatt is akadozhat. A gyógyszerész azt tanácsolta a betegeknek, hogy mindenki írassa fel háziorvosával három hónapra a rendszeresen szedett gyógyszereit, és egyszerre váltsa ki azokat, így védve magát és másokat is a fertőzéstől, és azt is kiemelte, az idősek lehetőség szerint ne személyesen váltsák ki a készítményeket.