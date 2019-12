Együtt ünnepeltek a mozgássérültek Monostorapátiban

A Mozgássérültek Veszprém megyei Egyesülete Tapolca és térsége csoportja fennállása 35. évfordulóját ünnepelte a kultúrházban.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

A több mint negyven település mozgássérültjeit összefogó csoport jelen levő tagjait He­gedűs Józsefné elnök köszöntötte. A csoport megalakulásának 35. évfordulóját ünnepelni egy civil szervezet életében nagy dolog.

– Az 1981-ben alakult egyesület tapolcai csoportja 1984-ben jött létre. A megyében akkor alakultak a csoportok, az elsők között volt a tapolcai és a pápai. A csoportot kezdetben Czakó István vezette, 2011 óta a közösségért már korábban is sokat tevő Török Zoltánné Irénke vette át a stafétabotot. Nagy dolog, hogy akik mozgásukban akadályozottak, még ők is támogatják a civil szervezetek munkáján keresztül a település fejlődését. De a jó vezető mellé jó csoport is kell, amely segíti a munkát, és részt vesz az eseményeken. A kilenc csoportot tömörítő egyesület már a sportnapot is itt tartotta legutóbb, Monostorapátiban mindig helyet kapunk – méltatta a falu hozzáállását és a csoport vezetését az elnök.

Szólt arról, hogy a rendezvényeik szervezését pályázatok segítik, és büszkén vallotta, hogy az egyesülethez tartozó csoportok minden évben megtartják a szeretet ünnepét, együtt vannak karácsonykor. Hangsúlyozta, hogy milyen nagy szükség van erre, különösen azért, mert sok köztük az egyedül élő. Ők ilyenkor egy kicsit feltöltődnek, itt találkoznak a többiekkel, kapnak segítséget. A támogatás pedig jellemző az egyesület tagjaira, akik egész évben gyűjtik az adományokat.

Illés Sándor plébános ünnepi gondolatai között arról beszélt, hogy az embernek bármilyen korlátozottsága van, az befelé fordulást, szomorúságot hoz. – Ezt enyhíteni a körülötte levők tudják, ezért fontos a közösségek élete. Hála Istennek itt a faluban sok közösség van, mindegyik mozgatórugója az egymás felé fordulás. De a befogadás szintén lényeges az ember lelkében, hogy a felé nyújtott kezet meg tudja fogni – mondta a plébános. Hozzátette, idő kérdése és mindenki ide tartozik majd, ebbe a csoportba. Gondoljunk erre akkor is, amikor egy csoszogó ember láttán türelmetlenek vagyunk.

Az ünnepi műsorban a helyi iskola harmadik osztályosai szerepeltek, fellépett a mozgássérültek színjátszó csoportja, Katalin Istvánné szájharmonikán játszott, Kovács Ron Filip és Giczi Liána hegedült a közös vacsora és a kellemes hangulatú beszélgetés előtt.