Együtt vonultak fel a Lesence-vidék települései

A rendezvény célja, hogy a települések közösségei egymásra találjanak a Szent György-hegytől a Lesencéken át. A lakók együtt legyenek, együtt ünnepeljenek egy kiváló közösségépítő eseményen.

Erről beszélt a hagyományos, XXIV. Szent György-hegytől a Balatonon át a Lesencékig szüreti felvonulás és fesztivál megnyitóünnepségén Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő.

– Jó a termés, idén is kiváló borok készülhetnek és kerülhetnek majd jövőre a vendégek asztalára. Ez nagyon fontos mindazoknak, akik e vidéken élnek és a turizmusban dolgoznak. Amellett a borok is továbbviszik a vidék, az ország hírét. Az elmúlt időszakban a borászok nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy kiváló borok szülessenek.

A statisztikák azt mutatják, hogy az egy főre jutó borfogyasztás csökken, mégis nő azok száma, akik a szőlőből, borból szeretnének megélni, akik perspektívát látnak ebben, és úgy érzik, hogy a világpiacra is ki lehet lépni a kiváló magyar borokkal. Azonban sokat kell még tennünk azért, hogy azok a határon túlra is eljussanak, hiszen a magyar boroknak még bőven van piacuk a nyugati féltekén is – mondta a képviselő.

Tóth Csaba polgármester az ünneplő hét település nevében a vendégeket köszöntve a rendezvény identitásnövelő, közösségformáló és -építő erejéről beszélt.Tóth Csaba polgármester leszögezte, hogy a fesztivál a Lesence-patak mentén élő települések polgárait, szőlőművelő embereit hozza össze.

– Minden évben más településen rendezzük, idén a Kőorra árnyékában ünneplünk. Támogatóink segítségével és a programok megvalósítását lehetővé tevő pályázati forrással a célunk, hogy az itt élő embereknek örömet szerezzünk, és beleültessük a szívekbe az összetartozás és az együttműködés szellemét – mondta Tóth Csaba. Ezután a tavalyi betyár és Rozi átadta az idei Lesencei Betyár- és Répa Rozi-választás győztesének járó vándorkendőt és a betyárkalapot, amelyet a helyi Gelencsérné Pem Katalin–Gelencsér József páros nyert el.

A kétnapos eseményre szüreti díszbe öltözött a falu. Az első napon a kultúrháznál Németh Iván hegyközségi elnök helyi szőlőbirtokokról tartott előadást. A települést képviselő párosok különféle ügyességi versenyeken vettek részt, hogy kiderüljön, ki érdemes idén a Lesencei Betyár és Répa Rozi címre. A hangulatról a Jó Laci Betyár gondoskodott. Másnap indult a felvonulás a részt vevő településeken, Hegymagason, Raposkán, Balatonedericsen, Nemesvitán, Lesencefalun, Lesencetomajon át Lesenceistvándra.

A köszöntők után a sportpályán fellépett a Batsányi Táncegyüttes, majd a települések civil csoportjai adtak műsort. Bemutatkozott a balatonedericsi Pipitér Gyermek Néptánccsoport, a szlovákiai Jatelinka Népi Együttes, a Lesencetomaji Citerazenekar és Vegyeskar, a Raposkai Táncos Lábúak Klubja, a helyi Margaréta Nyugdíjasklub, valamint Laci a mulatós asszonyokkal. Koncertet adott a Fonográf emlékzenekar, a Holdviola együttes a tűzijáték és a szüreti bál előtt.

A kísérőprogramok között egészségügyi szűrések, népi fajátékok, ugrálóvár, csillámfestés várta a vendégeket.