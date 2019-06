EKF 2023: ötmilliárd forinttal támogatná a kormány

Varga Mihály pénzügyminiszter kedden benyújtotta az Országgyűlésnek a 2020-as költségvetés tervezetét, amelyet tegnap ismertetett Ovádi Péter országgyűlési képviselő.

A 2020-as költségvetés fókuszában a családvédelmi akcióterv végrehajtása áll, mondta a képviselő. Kiemelt cél a családok támogatása mellett, hogy a gazdaság eredményeit egy lassuló európai gazdasági környezetben is meg tudjuk tartani. A további gyarapodás előfeltétele a biztonság, ezért a honvédelmi és a közbiztonsági kiadások még nagyobb hangsúlyt kapnak a 2020-as költségvetésben.

Úgy fogalmazott, hogy Veszprém 1-es számú választókerületében is látható, hogy a kormány családpolitikájának köszönhetően ma már van olyan település, ahol az új bölcsőde és óvoda bővítésre szorul. Ovádi Péter kiemelte, folytatódik az adócsökkentés politikája, csökkennek a munkát terhelő adók. A vállalkozásokat terhelő adók közül a KIVA (kisvállalati adó) kulcsa 2020. január 1-jétől 13 százalékról 12-re csökken. Ugyanakkor jövőre minden eddiginél nagyobb összeg, 380 milliárd forint jut a családi adókedvezményre és az első házasok kedvezményére.

Örömmel számolt be arról is, hogy az EKF cím nem csak Veszprémnek és térségének fontos, hanem a magyar kormánynak is, amit mi sem bizonyít jobban, mint az: a 2020-as költségvetésben már tervként jelenik meg ötmilliárd forint elkülönítése az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatására.