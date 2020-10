Eladók maszkban: kétóránként tíz perc szünetet kérnek

Fáradékonyabbak, fejfájásra, szédülésre panaszkodnak a munka végén a boltok alkalmazottai, akik sokszor napi nyolc, hétvégenként tíz-tizenkét órát is maszkban dolgoznak. Veszprém megyében több mint kétezren vannak. Nekik is gyakoribb szüneteket kér az érdekképviselet.

– Tagjaink közül az utóbbi időben többen olyan egészségügyi gondokkal fordultak doktorhoz, amiket korábban nem tapasztaltak. Gyengébbnek érzik, nehezebben pihenik ki magukat, olyan fejfájást és szédülést éreznek, amit nem szoktak. Orvosaik panaszaik alapján azt gyanítják, a maszk használata okozza tüneteiket. Ugyanis főleg a nagyobb üzletláncok alkalmazottai, a pénztárosok hosszú órákat töltenek úgy, hogy nehezebben vesznek levegőt. Ez oxigénhiányos állapotot okozhat. Persze a forgalomtól függ, hányszor tudnak olyan helyre menni, ahol kicsit lehúzhatják arcukról a védőeszközt – sorolta Potyondi Antal, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének alelnöke és hozzátette: mivel az eladók, a rakodók fizikai munkát végeznek, koncentrálniuk is kell,

arra kérték a kereskedelmi munkaadókat, kétóránként tíz perc szünetet biztosítsanak embereiknek. Méghozzá a meglévő munkaközi szüneteken felül és a munkaidő részeként.

Átmeneti helyi szabályozást lehet cégenként erre bevezetni, az érdekképviselet úgy tudja, van is, ahol már ezt fontolóra vették. A munkáltatóknak is érdekük ugyanis, hogy az eladók pontosan végezzék munkájukat, ne hibázzanak és nem is kelljen helyettesíteni őket betegség miatt. Hiszen amúgyis jellemzően sok feladat jut mindegyikükre.

Persze a fertőzésveszély miatt szükség van a szájat, az orrot eltakaró anyagra, ezt a munkavállalók megértik. Ám plusz terhelést jelent a maszkviselet, ezért a KASZ a javaslatát eljuttatta a koronavírusjárvány miatt felállított operatív törzsnek is. A válasz szerint továbbküldték felelős szakembereknek.

– A védekezés jelenlegi szakaszában is azt lehet mondani, hogy nagyon helyesen az emberélet védelme az elsődleges szempont, a nem létfontosságú folyamatok majd utolérik az eseményeket. Gondolok itt többek között arra, hogy amíg a kötelező maszkviselés szabályai már léteznek, és a helyzethez igazodva változnak, addig a munkavédelmi törvénybe még nem kerültek be azok az előírások, amik szabályozzák majd a maszkban történő munkavégzés folyamatát.

Maszkot viselve nem ugyanolyan a munkavégzés, mint maszk nélkül.

Nemzetközi törekvések és saját szakértőink ajánlása alapján úgy gondoljuk, hogy két óránként minden munkavállaló számára komfortosabbá tenné a munkavégzést, ha a munkaidő részeként tíz percre mentesülne a munkavégzés alól. Ez idő alatt lehetőség lenne az átnedvesedett maszk cseréjére is, hiszen a nedves környezet táptalajul szolgál a kórokozóknak, növeli a fertőzés veszélyét. Amikor megjelentek a monitorok, bekerültek a jogszabályok közé az emiatti szüneteket előíró rendelkezések. A maszkviselés mostanra ugyanúgy része lett mindennapjainknak, és álláspontunk szerint ennek hosszabb-rövidebb távon élettani hatásai is lesznek. Miért kezelnénk ezt a helyzetet másként? – jegyezte meg az érdekvédő.

Gerlei Árpádné, a veszprémi Kiskertész gazdabolt tulajdonosa maga is viseli üzletében a maszkot, ahogy munkatársai is. Így is igyekeznek védeni magukat, vásárlóikat. Pénztárosuk plexifal mögött ül, ez neki így könnyebbség, de ha a helyéről kilép, neki is rögtön fel kell vennie az arcra kerülő védőeszközt. Így szabályos, utánajártak. Maszkot többfélét kipróbáltak, ami kényelmesebb, könnyebben elviselhető, azt viselik. Muszáj, tudják, de nehezebb így zárt térben dolgozni. Mivel kisebb ez az üzlet, mint egy hipermarket, ha nincs vevő, a dolgozók felváltva megoldják, hogy mindegyikük levegőzhessen, olyan helyre mehessen legalább rövidebb időre, ahol leveheti a maszkot, így nem kell, hogy állandóan rajtuk legyen.