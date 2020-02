Elégették a telet jelképező banyát Németbányán

Tizedik alkalommal rendezte meg a két szomszédos falu önkormányzata, a Kostaiger Mihály KHT és a Forrás vendégház hagyományos tavaszváró mulatságát.

A téltemetés korábban nem volt szokás a német anyanyelvű lakosságnál. A Bakonyi Betyárok Nemzeti Egylete honosította meg a vidám rendezvényt a magyar népi kultúra hagyományainak felelevenítésével. A program most is a bakonyjákói faluházban kezdődött. Szilvási Zoltán jákói és Marcsik Zoltánné Király Ágnes németbányai polgármester köszöntője után Horváth Attila betyár-kisbíró vette át a szót, aki az egész napos rendezvény ceremóniamestere is volt. Míg a gyerekek farsangi gipszfigurákat és varázspálcákat készítettek Kis Katalin és Sós Mari irányításával, a betyárok a télbanyával foglalatoskodtak.

A faluház konyhájából szállongó finom illatok csalogatták be a kíváncsiskodókat, rakott káposzta, farsangi fánk és forralt bor várt az ünneplőkre. A közös ebéd végén a ceremóniamester verses köszöntője után a betyárok elragadták a sarokban kuksoló télbanyát, hogy hangos ostorpattogtatás közben elinduljanak vele végzete, a németbányai máglya felé. Az öt kilométeres úton Peti betyár gyalog cipelte a hatalmas télbanyát, míg többen kisvonattal, póni- vagy lóháton tették meg a hosszú utat. Félúton, a Bitva-hídnál – ahol már ezrével nyílt a hóvirág – megállt a színes maskarás menet.

Dióssy Iván, a vaszari egyházközség plébánosa itt megáldotta a patak vizét. Németbánya közösségi terén hatalmas máglya várta a banyával érkezőket. A ceremóniamester rigmusai után a betyárok tűzre vetették a bábut, és örömtánccal jelezték az ünneplők, hogy elég volt a télből. A vigalom aztán a faluházban folytatódott. Finom étkek, italok és friss talpalávaló fogadta a hosszú gyaloglásban megfáradt vendégeket. A zenét a veszprémi Kőris együttes, a táncház jó hangulatát Gyenes Tamás néptáncos biztosította.