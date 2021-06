Életbe lépett a nyári menetrend: több vonat és busz közlekedik a Balatonhoz

A Volánbusz nyári menetrendje június 16-án, a vasúti pedig mától lépett hatályba.

Minden eddiginél jobb nyári menetrendet állított össze a MÁV-START és a Volánbusz, hogy minél több turista, nyaraló, kiránduló vagy Balaton környéki lakos számára kínáljon kedvező és az autózással szemben versenyképes utazási ajánlatot. A déli partra új emeletes, KISS motorvonatokkal is el lehet jutni a fővároson át a Szob–Vác–Fonyód, valamint a Szolnok–Cegléd–Fonyód útvonalon.

Elkészült a villamosítás Székesfehérvár és Balatonfüred között, melynek köszönhetően csökken a menetidő, és csendesebb, környezetbarátabb villamosvontatású szerelvények közlekedhetnek az északi partra. Jelentősen könnyebbé vált a Balaton elérhetősége az idei nyári időszakban az ország számos térségéből, mivel a Volánbusz több új járatot indít hazánk kedvelt üdülőhelyéhez, illetve a meglévő kínálatát is több viszonylaton jelentősen bővíti, módosítja és a vasúti közlekedéssel összehangolja annak érdekében, hogy segítse a belföldi turizmus élénkülését.

A Balaton déli partjára utazók körében a legnagyobb és várhatóan legnépszerűbb újdonságot az emeletes KISS motorvonatok megjelenése hozza mától: a Napfürdő expresszvonat június 19-től a hétvégeken Szolnokot és a ceglédi vonal forgalmasabb állomásait köti össze Fonyóddal; a Jégmadár expresszvonat pedig a Dunakanyart, azaz Szob és Vác térségét, továbbá Rákospalota-Újpestet, Kőbánya felsőt kapcsolja össze szintén Fonyóddal, a déli parttal és a Velencei-tóval. Utazás közben az emeletről különleges panoráma nyílik a tóra. A KISS motorvonatok légkondicionáltak, WiFi-vel és konnektorokkal felszereltek, a fedélzetükön a kijelölt helyeken 12 kerékpár szállítható, melyeket akadálymentesen, könnyen lehet a peronról a vonatra tenni. A vonatokra díjmentes helyjegy váltása szükséges, garantált ülőhelyet biztosít a vasúttársaság.

Az emeletes járművön kívül a Déli->Parti sebesvonatokat, a Tópart és a Balaton InterCity vonatokat is választhatják a déli partra utazók. Az utóbbit választva étkezőkocsiban kóstolhatják meg az Utasellátó megújult étel- és italkínálatát. A terveik szerint nyáron az Utasellátó fedélzeti vendéglátási szolgáltatásai idén először már az északi part felé is elérhetők lesznek. A déli parton az előszezontól utószezon végéig, szeptember 12-ig közlekedik étkezőkocsi Budapest és Keszthely közötti a Balaton InterCity vonatokban, a főszezonban napi 8 pár vonatban. Az étkezőkocsiban tartózkodni és fogyasztani csak védettségi igazolvánnyal vagy a védettséget igazoló telefonos applikációval rendelkezők tudnak.

Budapest és Balatonfüred között új korszak kezdődik a villamosításnak köszönhetően. Az ország és az északi part fővárosa között a korábbi évekhez képest csaknem kétszer annyi vonat közlekedik június 19-től, és egyes településekre járattól függően 8-20 perccel rövidül a menetidő. Balatonfüred és Tapolca között is gyakrabban közlekednek a vonatok, így a part menti utazások is könnyebbé válnak. Az új, kétóránként közlekedő Vízipók InterRégió vonatokkal érhető el a leggyorsabban a Balaton keleti medencéje. A Katica InterRégió járat utasai klímás FLIRT motorvonattal utazhatnak a Déli pályaudvartól Balatonfüredig. A korábbi években a megszokott Kék Hullám IC is közlekedik.

Vidéki nagyvárosokból is kényelmesebben érhető el az ország legnagyobb tava. A Helikon InterRégió vonatok kétóránként közlekednek Győr, a Balaton nyugati partja és Kaposvár között, de naponta egy vonatpár, pénteken és vasárnap ezen felül több vonat is Pécsig meghosszabbítva közlekedik, így a „magyar tenger” és Győr is könnyebben elérhető Baranya megye felől.

Az Ezüstpart expresszvonat naponta közlekedik Miskolc és Fonyód között nagy befogadóképességű kerékpárszállító és IC+ kocsikkal. Az Aranypart és az Aranyhíd expresszvonatok szintén nagy befogadóképességű kerékpárszállító és IC+ kocsival kiegészülve teremtenek összeköttetést naponta a déli parttal Fonyódig, az előbbi Nyíregyháza, Debrecen, az utóbbi Szeged felől. A Tekergő expresszvonat naponta közlekedik Nyíregyháza―Kőbánya-Kispest―Székesfehérvár―Balatonfüred―Zánka-Erzsébettábor között. Naponta két vonat indul Szombathely―Celldömölk―Tapolca―Keszthely között. Naponta egy és hétvégén további egy pár Kék Hullám InterCity közlekedik a Szombathely―Celldömölk―Tapolca―Balatonfüred―Budapest útvonalon.

Az új távolsági autóbuszjáratok indulnak a Balatonhoz többek között Salgótarjánból, Egerből, Gyöngyösről, Kiskunhalasról, Kiskőrösről, Dunaújvárosból, Paksról és Komlóról, az eddigieknél több autóbuszjárat közlekedik a Balatonhoz többek között Szegedről, Bajáról, Pécsről, Kaposvárról, Dombóvárról, Nagyatádról, Marcaliból, Oroszlányból és Tatabányáról. Mindezzel országosan jelentős mértékben javul a Balaton autóbuszos elérhetősége. A menetrendváltozás Győr-Moson-Sopron, Nógrád, Heves, Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Fejér, Tolna, Somogy és Baranya megyéből is könnyebbé teszi „a magyar tenger”-hez való eljutást.

A déli parton Siófokon, Balatonlellén és Balatonmáriafürdőn érhetők el csatlakozások a belső-Somogy felé közlekedő járatokhoz. A tó partja mentén párhuzamos, de más megállókat kiszolgáló, vonatokhoz hangolt buszjáratok közlekednek. Siófok és Veszprém között új, a vonatokhoz csatlakozó, ütemes menetrend szerint közlekedő járatok javítják a keleti medence körbeutazási lehetőségeit. A Káli-medencében és a Balaton felvidék több részén is új buszjáratok indulnak, csatlakozva a vonatokhoz Zánka és Révfülöp vasútállomásokon.

Forrás: mavcsoport.hu