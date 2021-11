Életet menthet a városi közlekedésben a láthatósági mellény

Hatodik alkalommal szervezett városi kerékpártúrát a Pápai Rendőrkapitányság. Az esemény alkalmával a közlekedési balesetek áldozatairól is megemlékeztek.

Ezt ne hagyja ki! Zavaros teóriával állt elő Márki-Zay Péter a Városháza kapcsán (videó)

Császárné Elek Veronika címzetes rendőr alezredes, a Pápai Rendőrkapitányság kiemelt megelőzési főelőadója elmondta, 2015-ben indult útjára a mostanra már hagyományosnak mondható program: minden évben november harmadik hetére esik a közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja, melyhez kapcsolódóan kerékpártúrát szerveznek. Mivel a tavalyi évben elmaradt, idén hatodik alkalommal rendezték meg az eseményt, amelyhez szervezőként Pápa Város Önkormányzata is csatlakozott.

– A program célja egyrészt, hogy felhívjuk a figyelmet a kerékpárosokra, mint a közlekedés legvédtelenebb szereplőire. A kerékpárosokat (csakúgy, mint a gyalogosokat) nem védi a járművük kasztnija, bukósisakot használni is csak akkor kell, ha lakott területen kívül óránként 50 kilométeres sebességgel kerékpározik valaki. Emellett a gyalogosokkal ellentétben (akiknek rendelkezésükre áll a járda a közlekedéshez, ami teljesen elszigetelt a gépjárműforgalomtól) a kerékpárosnak a városi közlekedése során nagyon sokszor az autókkal együtt, az úttest jobb szélén kell haladnia – mutatott rá Császárné Elek Veronika.

Mint mondta, szeretnék felhívni az autósok figyelmét arra, hogy legyenek toleránsak a kerékpárosokkal, előzésnél tartsanak megfelelő és biztonságos oldaltávolságot, ha pedig a kerékpárosoknak elsőbbségük van, mindig adják meg nekik azt.

– Az is a célunk, hogy a kerékpárosok láthatóságát népszerűsítsük. Ehhez hozzátartozik a láthatósági mellény. Arra kértük a résztvevőket, hogy láthatósági mellényben érkezzenek, bár ez a városi közlekedésben nem kötelező. Ugyanakkor a láthatósági mellény a városi közlekedésben is életet menthet, különösen az őszi-téli időszakban, amikor korábban sötétedik, később világosodik, és gyakorta rontja a látási viszonyokat a ködös, borongós időjárás. A láthatóságot szolgálja a kerékpár több kötelező tartozéka is. Ilyen az első fehér színű, illetve a hátsó piros színű prizma, valamint a kerékpár első kerekén két egymással szemben lévő borostyánsárga színű küllőprizma. A kerékpárt világítással is fel kell szerelni, amely akár a kerékpároson is elhelyezhető, a lényeg, hogy előre egy fehér vagy sárga, hátra pedig egy piros színű világítást használjon a járművezető. Így a közlekedés többi résztvevője számára is jól látható lesz a biciklis – fejtette ki a kiemelt megelőzési főelőadó.

Kiemelte, a kerékpártúra ez alkalommal többnyire kerékpárutakon halad. – Szeretnénk ezzel a kerékpárutakat is népszerűsíteni, hiszen a kerékpárosok itt vannak a legnagyobb biztonságban, illetve, ha az útvonalukon rendelkezésre áll, akkor kötelező is igénybe venniük a kerékpárutat. Emellett olyan útszakaszt is érintünk, ahol már nem tudtunk bicikliúton haladni. Ilyenkor nagyon fontos a közlekedési szabályok betartása, például egy útkereszteződésben az elsőbbség megadása, vagy éppen az irányjelzés – tette hozzá Császárné Elek Veronika.

Megtudtuk tőle, a közel egy órás túra során a JMK színházépületének parkolójánál tartottak pihenőt, ahol a résztvevők között egy közlekedésbiztonsági ajándékcsomagot sorsoltak ki, valamint forró teával és teasüteményekkel is kedveskedtek a bicikliseknek. Emellett minden megjelent világító karkötőt kapott a regisztrációkor, valamint az önkormányzat további láthatóságot segítő ajándékokkal is meglepte a résztvevőket.

A program a Kálvária templomnál zárult, ahol a katolikus és a református egyház képviselőivel együtt imádkoztak és gyújtottak mécsest a résztvevők a közlekedési balesetek áldozataira emlékezve.