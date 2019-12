Elhunyt a Veszprémi Törvényszék nyugalmazott elnöke

77 éves korában, 2019. december 5-én meghalt Dr. Horváth György, a Veszprémi Törvényszék nyugalmazott elnöke, tájékoztatott a törvényszék sajtóosztálya.

Dr. Horváth György 1942. augusztus 13-án született Budapesten. Az általános iskolai tanulmányok befejezése után a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban érettségizett. 1965-ben szerzett jogi diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezután a Veszprémi Járásbíróságon volt joggyakornok, bírósági fogalmazó, majd bírósági titkár. A szakvizsga letétele után 1969-ben kapott járásbírói kinevezést, 1983-ban lett megyei bírósági bíró, később címzetes táblabírói címben is részesült. 1992-től 2010-ig volt a Veszprém Megyei Bíróság elnöke.

Elnöksége idején újították fel a Veszprémi és a Pápai Járásbíróságokat, a Veszprémi Törvényszéket, majd az egykori Várbörtönhöz tartozó épületrészt. Tagja volt az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak, 20 éven keresztül részt vett a Jogi Szakvizsga Bizottság munkájában, valamint aktív szerepet vállalt a Magyar Jogászegylet Veszprém Megyei Szervezetének életében. A „Deák Ferenc Díj”, valamint a „Juhász Andor Díj” arany fokozata mellett megkapta az osztrák államfő által adományozott „Nagy Ezüst Érdemkeresztet” is.

Rendkívüli műveltsége, jó humora és karizmatikus személyisége kollégái és pályatársai körében is közkedveltté tette őt. Veszprém megye bíróságainak keretein kívül is elismerték bírói és vezetői munkásságát. Szerteágazó külföldi kapcsolatrendszert alakított ki osztrák, német, lengyel, szlovák, valamint finn bíróságokkal. Korát megelőzve felismerte a nemzedékek közötti kölcsönhatás fontosságát; szívén viselte a fiatalabb generációk ügyét, és mindenben támogatta őket. Példát mutatott abban is, hogy a konzervatív gondolkodás és értékrend miként hozható összhangba a haladó gondolkodással és az innovációk iránti fogékonysággal.

Halála nemcsak a Veszprém megye bíróságain dolgozókat, hanem a jogásztársadalom széles körét mélyen megrendítette.

A Veszprémi Törvényszék dr. Horváth Györgyöt saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.