Elismeréseket adtak át a megyében Szent Gellért ünnepén

A hagyományoknak megfelelően Szent Gellért ünnepén idén is köszönetet mondtak a katolikus intézmények pedagógusainak, munkatársainak.

A Szent Mihály-bazilikában Udvardy György veszprémi érsek a szentmisén köszöntötte az egyházi intézmények pedagógusait, a kitüntetetteket. Az ünnepségen a beruházásokról is tájékoztatást kapott lapunk. A tavalyi tanévkezdésre készült el a Padányi Biró Márton Római Katolikus Iskola épületének teljes felújítása, jelenleg az udvar parkosítása és a kerítés építése van folyamatban. Az ajkai Szent István Király Római Katolikus Általános Iskolában a korábbi felújítás folytatásában a tetőtér beépítésére került sor.

Keszthelyen a Ranolder János Katolikus Iskolában a belső nyílászárók újultak meg. Tapolcán a Nagyboldogasszony Katolikus Iskolában az épület teljes felújítása után jelenleg az udvari burkolat felújítása folyik. Veszprémben a Szent Margit Óvoda teljes belső és külső felújítása történt meg, az ünnepélyes átadást a jövő héten tartják.

Megtudtuk azt is, hogy Veszprémben a Szent Margit Óvoda tagintézményeként új óvodát hoznak létre. Ajkán egy ötcsoportos, főzőkonyhával felszerelt óvodát kívánnak kialakítani, míg Pápán a Szent Anna Óvoda fejlesztése is várható. A tervek között szerepel még Keszthelyen, Tapolcán és Várpalotán is óvoda kialakítása az általános iskolák mellett.

A bazilikában adták át az elismeréseket a pedagógusoknak, iskolai dolgozóknak. A Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át Farkas István pedagógus (Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola), Német Andrea pedagógus (Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola), Barabásné Hegedűs Tímea pedagógus (Szent István Római Katolikus Iskola), Tóthné Bóna Márta pedagógus (Szent István Római Katolikus Általános Iskola), Veiland Miklósné pedagógus (Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Művészeti Iskola), Rieder András pedagógus, igazgató (Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola), Bischofné Szabó Klára pedagógus (Padányi Katolikus Iskola), Hegedüs Ágnes hitoktató (Sümegi Egyházközség), és Rapaliné Hujber Mária hitoktató (Berhidai Egyházközség).

A díj ezüst fokozatát 15 pedagógus és iskolai dolgozó kapta meg.