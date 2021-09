Elképesztő látványt nyújt a felújított Holitscher-kastély

A csetényi Holitscher-kastély felújítása 2019-ben kezdődött el. Az Európai Unió és a kormány által támogatott projektben az épület és parkja teljesen megújult, a műemléki követelményeknek és a modern kor által elvárt technológiai megoldásoknak is megfelelően.

– Szép idegenforgalmi célponttá vált a csetényi kastély, gazdagítja a megyét, amelynek így egyre vonzóbb az arculata a helyiek, a látogatók számára is. A felújítás révén a falu bekapcsolódhat a Bakony turisztikai vérkeringésébe. Értékeinket, hagyományainkat az ilyen beruházásoknak köszönhetően megismerhetik a lakosok és átörökítésükben, népszerűsítésükben is segítenek a felelősen elvégzett rekonstrukciók – mondta el Vörösmarty Éva, a megyei közgyűlés alelnöke. Ovádi Péter országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a falubeliek kétkezi munkájukkal is hozzájárultak a kastély megszépítéséhez, mintegy nyolcvanan végeztek társadalmi munkát. Közösségük ezért a honatya szerint iránytű lehet más községekben élőknek: nem csak álmodni mernek, tettre készek az ötletek megvalósításakor. Mindez a műemlék jellegű, egykori barokk, majd az évszázadok során többször átépített és megtoldott kastély előtt hangzott el. Névadója Holitscher Károly, az épület utolsó tulajdonosa, egykori országgyűlési képviselő, bankelnök, nagybirtokos. Építési ideje nem ismert, de 1747–49 között már említik, mint Eszterházy Imre tulajdonát. A grófok nyaralónak, vadászháznak használhatták.

Nagy Attila polgármester szavai szerint az elmúlt két évben kivitelezett felújítás teljes költsége elérte a 340 millió forintot, amiből mintegy nyolcvanmilliót az önkormányzat saját erőből teremtett elő. A munkát szinte csak helyi és környékbeli vállalkozások végezték. Az eredeti kovácsoltvas korlát- és ablakrácsok, a villamos hálózat megújult, korszerűsítették a világítást, a fűtést, padló- és falfűtést is kialakítottak. Teljes burkolatcserét végeztek, de annak keretében a régi járólapok egy részét visszahelyezték. Az angolkert rekonstrukcióját elkezdték és a franciakertet is az eredeti állapotához hasonlóan rendezték el. A kiskápolnát is szerették volna felújítani, ám alapzata vizsgálatakor kiderült, hogy megsüllyedt. Rendbetételére remélhetően a közeljövőben lesz forrása az önkormányzatnak, ezt a tervét sem adta fel.

A kastélyban kialakított látogatóközpontban Nagy Attila tájékoztatása szerint a helyieknek köszönhetően nyílhatott kiállítás az épület régi berendezéseiből, bútoraiból, még Holitscher Károly teniszütőjét is megtekinthetik az érdeklődők. A faluvezető arról is beszélt, hogy a fenntartás érdekében kulturális és üzleti eseményeket szeretnének a kastélyban megrendezni, és a pincében a fiataloknak klubhelyiséget rendeznek be zenés-táncos rendezvényekhez.