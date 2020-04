Elkészült a Balatonfüred-Balatonszőlős-Tótvázsony közötti út

Elkészült a 7304-es Balatonfüred-Balatonszőlős-Tótvázsony közötti út 7,9 kilométeres szakasza Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője javaslatára, aki a munkát is figyelemmel kísérte. A korszerűsítés a Magyar Falu Program (MFP) keretében, hazai finanszírozásból történt, derült ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya tájékoztatójából.

– Vonzóbbá tette a településeket az 1,014 milliárdos beruházás, mert Tótvázsonyból gyorsan, biztonságosan lehet eljutni Balatonszőlősön át Balatonfüredre, és Szőlősről mindkét irányba. Ráadásul a Balaton-felvidék gyönyörű szakaszán halad át az út, és olyan települések is megnyílnak az idelátogatók előtt, amiket eddig azért nem vettek észre az emberek, mert nem jártak arra az utak rossz minősége miatt, és ezen települések lakóinak élete is könnyebbé vált, vélekedett Kontrát Károly.

A képviselő hozzáfűzte, az utak jó állapota az életnek nagyon fontos része, főként akkor, ha egy település életében meghatározó a turizmus. Ez jellemző a mostani beruházásra, mert az út balatoni településeket köt össze. – Bóka István füredi, Mórocz László, szőlősi és Sipos Ferenc tótvázsonyi polgármester már régóta szerette volna felújítani az utat. Amikor megkerestek a támogatásért, akkor indult az MFP útfelújítási programja, és lehetőség nyílt a beruházásra, jegyezte meg a képviselő.

Felidézte, a munka tavaly augusztus elején kezdődött, év végére majdnem minden elkészült, a felújítást idén tavasszal folytatták. Kontrát Károly kiemelte, sok feladat áll előttük idén az útépítésben is, több minden megvalósul, így például megújulhat a 77-es útról a Hidegkútra vezető szakasz is.

– Nagyon fontos, hogy jó úton járjanak a településeken élők. Köszönet illeti az MFP döntéshozóit, az együttműködő polgármestereket, a közutat, a kivitelezőket, mondta. Reményei szerint a települések vezetőivel még több közös célt együtt meg tudnak valósítani.

A közutas társaság közölte továbbá,a beruházás keretében a burkolat felújításon túl három híd is megújult. A felújított szakasz Balatonfüred határától indul és Balatonszőlősön keresztül Tótvázsonyig vezet. Az úton a szakemberek új kiegyenlítő, és kopóréteget építettek be, Balatonszőlősön burkolt padkát, Tótvázsony előtt településkaput alakítottak ki. A forgalombiztonság érdekében az íveket is kiszélesítették, új tartós burkolati jeleket festettek fel, és burkolatprizmákat helyeztek ki. A hidak új szigetelést, szegélyt és korlátokat kaptak, és az úttal párhuzamosan, az időszakos vízfolyás miatt, több mint 500 méteres szakaszt is felújítottak.