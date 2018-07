Elkészült a révfülöpi szabadtéri színpad

Erről beszélt a Villa Filip Napok megnyitóján és egyben a szabadtéri színpad avatási ünnepségén Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő.

– Ma, amikor sokszor azt látjuk akár egy város esetében is, hogy akár visszaadnák a pályázati támogatást, ahelyett, hogy a megvalósítás lehetőségét keresnék, külön öröm egy ilyen ünnepség. Révfülöp tud élni a pályázati lehetőségekkel és képes önerőből is fejleszteni. A több, mint száz millióból megvalósult beruházás teljes egészében önerős, ez azt bizonyítja, hogy felelős gazdálkodással meg lehet valósítani fejlesztéseket – mondta Fenyvesi Zoltán.

A település polgármestere arról beszélt, hogy a szabadtéri színpad méltó épülete a nagyközségnek.

– A 26. Villa Filip Napok megnyitóján elmondhatjuk, hogy ez a második negyedszázad kezdete. Az az ünnepi esemény, amellyel a mai megnyitót kiegészítjük, méltó nyitánya egy új negyedszázadnak – mondta Kondor Géza és köszönetet mondott a tervező Pupos Csabának és a kivitelező Csécs Róbertnek. Hozzátette, hogy a színpadon kívül raktár, öltöző, nyári konyha is épült sok lehetőséget adva a szabad téri eseményeknek.

Az ünnepségen köszöntötték a résztvevőket és gratuláltak a fejlesztéshez a testvértelepülések polgármesterei. Dorel Cozma, Rév település képviseletében, Sebastian Czwojda, Krobia polgármestere és Viljo Pesonan, Sodankylä első embere. A több napos ünnepi műsorban fellépett a Csiga Duó, Suba Attila és a The SoulFool Band, a Brassdance show, az Őszirózsa nyugdíjas klub, a The Folk Band from Domachowo, a Kryza Groupfrom Krobia. Volt nyár esti parti, Mézengúzok gyermekkoncert, bemutatkozott a Papa Jazz Seven és a Dollár Boys Band.