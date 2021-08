Elkészült az új bölcsőde Ősiben

Elkészült az új, modern bölcsőde Ősiben, az engedélyeztetési eljárás lefolytatását követen még az ősz folyamán birtokba vehetik a kisgyermekes családok.

Kotzó László, a település polgármestere mondta el mindezt lapunknak a kedden tartott bejáráson, ahol Kontrát Károllyal, a térség országgyűlési képviselőjével tekintették meg a több, mint 100 millió forintból megépült létesítményt. A helyszínen láthattuk, az utolsó simításokat végzik a szakemberek a csoportszobában, ahol a hivatalos átadást követően egy teljes csoport kaphat majd helyet.

Kontrát Károly a bejáráson hangsúlyozta, az elmúlt évtizedben Kotzó László polgármester vezetésével folyamatosan szépült, fejlődött a település, így egyre inkább vonzóvá vált a fiatalok, kisgyermekes családok számára is, akiknek régi vágya volt, hogy bölcsődei ellátás is legyen Ősiben.

Jelenleg ugyanis közel száz bölcsődés- és óvodáskorú kisgyermeket kell elhelyezni egy 75 férőhelyes intézményben. Az utóbbi években tehát egyre nagyobb igény merült fel egy önálló bölcsőde létesítésére, hiszen ez – megoldva az apróságok kulturált, biztonságos elhelyezését – óriási segítséget jelent a faluban élő, munkát vállaló szülők számára – teszi hozzá a polgármester, akitől megtudtuk, Ősiben ezért is ragadták meg a kínálkozó alkalmat, és nyújtottak be pályázatot bölcsőde építésére.

Miután kiderült, hogy nyertek, a közbeszerzési eljárás lezárását követően tavaly decemberben megkötötték a szerződést a nyertes kivitelezővel is, így az 2020-as év utolsó napjaiban megtörténhetett a munkaterület átadása is. Azóta pedig gőzerővel dolgoznak a szakemberek, s mára el is készült az impozáns létesítmény. Már csak a tereprendezés, s természetesen az épület berendezése van hátra, no meg az engedélyeztetési eljárás, s utána birtokba vehetik az apróságok a bölcsődét.

A helyszínen megtudtuk, egy másik nyertes pályázatnak köszönhetően az óvoda és az iskola épülete is új tetőt kap a közeljövőben, valamint a családsegítő szolgálat munkatársai is modern, megújult épületben dolgozhatnak majd. A munkálatok már elindultak, rövidesen azokkal a fejlesztésekkel is végeznek Ősiben.