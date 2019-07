Elkezdték a várpalotai kerékpárút építését

Megkezdődtek a Várpalota-Inota, valamint a városközpont és a vasútállomás közötti kerékpárút megépítését célzó Kerékpárút-fejlesztés Várpalotán című TOP-pályázat kivitelezési munkálatai.

A több mint 350 millió forintból megvalósuló beruházást a STRABAG Általános Építő Kft. végzi – hangzott el a napokban Inota határában, ahol Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere ismertette a projekt részleteit.

A pályázat keretében Inota városrész és a vasútállomás között a városi temető és autóbusz-pályaudvar érintésével kerékpárhálózat épül önálló vonalvezetéssel, illetve a Bányabekötő úton elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút valósul meg. A munkálatok részeként a forgalomvonzó helyeken kerékpártárolókat is elhelyeznek. A fejlesztés fő célja a városközpont belterületén túlnyúló külső városrész kerékpárhálózatba történő bekapcsolása, kerékpárosbaráttá alakítása, egyben a közlekedésbiztonság növelése.

– Az Inota és Várpalota közötti út mellett már meg is kezdték a bozótirtást, ugyanis a munkálatok itt indulnak. Ezen a részen közvilágítással is ki fog egészülni a kerékpár­út létesítése – mondta el kérdésünkre Campanari-Talabér Márta polgármester, kiemelve, hogy a beruházásnak köszönhetően a temető mellett új járda, a Korompay utca belső részén új térburkolat, valamint három új gyalogátkelő is létesül a városban.

– Bízom benne, hogy a most megvalósuló pályázat révén mind a kerékpárosok, mind a gyalogosok, mind a gépkocsivezetők szempontjából pozitív változások fognak bekövetkezni a közlekedésben, és sokkal biztonságosabbá fog válni a jövőben Várpalota – tette hozzá a városvezető.

A fejlesztéssel érintett útszakaszok: az Inota és Várpalota közötti összekötő út, Szent István út, Fekete Gyémánt utca, Korompay Lajos utca, valamint a Bányabekötő út. A tervek szerint a munkálatok 2019 decemberéig tartanak.

A projekt keretében a kerékpáros közlekedés népszerűsítése céljából Bringázz a munkába! címmel egy kampányt is megvalósítanak. Az elnyert pályázatot 85 százalékban az Európai Unió és 15 százalékban a magyar állam finanszírozza.