Élmények sokasága a tanoda táborában

A Lépésről lépésre Tanoda Erzsébet táborában 25 gyermek szerzett életre szóló élményeket öt napon át megyénk településeivel és hagyományainkkal ismerkedve.

Amint azt Lakatosné Szakmándi Erikától, a tanoda koordinátorától megtudtuk, a 10–14 éves korú fiatalok olyan sokan jelentkeztek a táborba, hogy bár az Erzsébet program 20 fős, a fenntartó még a további öt diák költségeit is fedezte. A tábor ideje alatt megismerkedtek önmagukkal, gyakorolták az önfejlesztést és elsajátítottak higiéniai ismereteket is. Szó volt például a koronavírusról, a kézmosás fontosságáról, de a karanténból és az online oktatásból kiszabadulva végre jókat játszhattak is a szabadban. Nagy sikert arattak a különféle sorversenyek, a számháborút pedig visszatapsolták.

A programok remek alkalmat adtak a közösségépítésre, a pályaorientáció apropóján még a halimbai üveggyárban is jártak, és megnézték a település bányászati múzeumát. Pápán jót fürödtek és a várossal ismerkedtek egy hangulatos séta során, de a hagyományos, évről évre visszatérő kedvenc program, a Sobri kalandpark látogatása sem maradhatott ki a sorból. Jót bográcsoztak, játszottak, az egészséges életmód jegyében gyümölcssalátát készített mindenki a saját ízlése szerint.

A zárónapon a Nagycsaládosok Nyirád és környéki egyesülete erdei iskolája első vendégei lehettek Balatonedericsen, ahol a polgármester, Papp János köszöntötte őket. Mint mondta, nagy örömmel vette, hogy a táborozók a településen töltenek egy napot.

– Jó példa a csoportjuk arra, hogy egy civil szervezet mi mindent tud elérni. Remekül formálják a fiatalok jövőképét, felkarolják a hátrányos helyzetűeket, a gyerekek pedig megismerik és ápolják a hagyományokat – hangsúlyozta Papp János.

John Szilárd a helyi Csodabogyós barlangról tartott előadást, majd a strandon sportprogramok várták a gyerekeket. Fürdésre nem volt mód a hűvös idő miatt, de nyáron még lesz rá lehetőség. Ugyanis az ajkai, tapolcai és nyirádi tanodás gyerekek különféle közös programokon ismerkednek. A tervek szerint ellátogatnak az úrkúti Csárda-hegyi karszthoz, túráznak a Haláp-hegyen és fürdenek a Balatonban.