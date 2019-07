Előadás a bíróságok életéről napjainkban és a halálbüntetés idején

A nyitott bíróság program keretében a Laczkó Dezső Múzeummal együttműködve a törvényszéken vendégül látták a közelmúltban a bíróságok iránt érdeklődő vendégeket.

A résztvevők testközelből is érzékelhették, milyen lehet egy büntető-ügy tárgyalása, hiszen a bírók, ügyvédek, és még a gyanúsítottak helyére is beülhettek. Varga Erika nyomozási bíró és Rompos Alida polgári bíró mesélt a rendezvényen a bíróságok struktúrájáról, az ügymenetekről, valamint a bíróságig vezető rögös útról. Elmondták, a bíróktól és a bíróságtól nem kell félni, akár, ha ügyet intézünk, vagy behívnak a tanúk padjára, hiszen ők is az emberekért dolgoznak.

Digitális bíróság

Rompos Alida a Tapolcai Járásbíróság kollégája bemutatta az intézmény legújabb beruházását, a digitális bíróság programot, amely megkönnyíti és meggyorsítja a bírók munkáját. Az informatikai fejlesztés lehetőséget nyújt arra, hogy a diktált szöveg azonnal látható, visszahallgatható és javítható legyen, ezzel segítve az írásba foglalást, és az ügyintézést. Ebből a tapolcai bíró rövid bemutatót is tartott a résztvevők számára.

Megjelent a veszprémi törvényszéken a távmeghallgatás lehetősége is. – A digitalizáció része nemcsak a tanúgondozás, az elektronikus hozzáférés a bírósághoz, hanem tanúként a távmeghallgatás is. A 21. század bírósága annak is meg kíván felelni, hogyha valakinek utaznia kellene tanúként, hogy ne kelljen a lakóhelyétől több kilométerre utaznia az illetékes bírósághoz, akár több nap szabadságot kivennie, vagy nagyon korán felkelnie, akkor saját lakóhelye szerinti legközelebb bíróságra bemegy, és ott egy kamerarendszer segítségével az adott bíró kérdéseire, aki őt idézte közvetlenül válaszolhat – mondta el Rompos Alida.

Sztorik halálról és büntetésről

Varga Erika nyomozási bíró a bemutató után ráadásként mesélt a résztvevőknek a Veszprémben történt halálos ítéletekről, kivégzésekről.

– 1988 után már nem igazán volt halálbüntetés végrehajtva, 1989-ben szüntették meg egyáltalán a halálbüntetést. Kétféleképpen lehetett végrehajtani a halálbüntetést, és ezen el lehet gondolkodni, hogy ki volt a szerencsésebb: a katonai bűncselekmények esetén golyó általi halál járt, a polgári elítélteknek pedig kötél általi. Azok a bűncselekmények tartoztak ide, amelyekért most tényleges életfogytiglani szabadságvesztést kapnak, ezek a minősített emberölések leginkább. Ezt kevesen tudják, hogy magát az emberölést nem büntetik életfogytiglanival, ott 15 év a maximális büntetés. Ahhoz, hogy életfogytiglanit (vagy anno halálbüntetést) kapjon, szükséges, hogy valamilyen minősítő körülmény fennálljon, például pénzért ölt, vagy különös kegyetlenséggel. Amikor a jogerős ítéletet megkapta valaki, akkor a Kozma utcai halálsoron őrizték az elítélteket – tette hozzá Varga Erika.

Hogyan történt? 18+

A nyomozási bíró elmondta, hajnalban hajtották végre ezeket az ítéleteket. Sokan azt feltételezik, hogy az akasztás során az elítélt nyaka eltörik a zuhanás következtében, de ennek a menete sokkal összetettebb, hosszadalmasabb, és borzalmasabb folyamat. Magyarországon ekkoriban egyetlen hóhér volt, tehát mindenhová ő ment a segítőivel. Az akasztásnál speciálisan kötötték meg a hurkot, az ember nyakában lévő bolygó-ideget kellett elszorítaniuk, hogy akkor, amikor végrehajtják az ítéletet, már ne nagyon érezzen semmit az elítélt. Gyakorlatilag előbb ájult el az illető, minthogy a procedúrát átélte volna. A kivégzés során valójában a hóhér és segédje az elítéltre kötött kötelek megfeszítésével kimozdították az elítélt egyik nyaki csigolyáját. A folyamat kegyetlenségét és pszichés hatását tudták még fokozni, az akasztófa mellé rögtön a koporsót is jól láthatóan kikészítették az elítéltnek.

Varga Erika nyomozási bíró a résztvevők kérdésére határozottan kiállt amellett, hogy a halálbüntetést semmilyen körülmények között nem állítaná helyre. Elmondta, munkájukban folyton ott a tévedés lehetősége. Hozzátette, a bíróság nem arra való, hogy gyilkoljon.