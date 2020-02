Előkelő, pazar, zenés és táncos – Út a balatonfüredi Anna-bálig

A témáról Tompos Krisztina néprajzkutatóval beszélgettünk. A szakértő szerint az első írásos feljegyzések közel 620 évvel ezelőtti történésekre vezethetők vissza.

Bál alatt klasszikus értelemben véve előkelő és pazar jelzőkkel illetett, zenével és tánccal kísért, jelentős polgári, társadalmi eseményt értünk. A bál elnevezés olasz eredetű, a táncolni szóból – mint ballo, ballare – ered. Jellemzője a szervezettség és a zártkörűség. Képzeletünkben emelkedett hangulatra, szigorú báli etikett szerint mulató, elegáns ruhákat viselő hölgyekre és urakra, minőségi alapanyagokból készített gasztronómiai ételcsodákra, illetve finomabbnál finomabb italokra és klasszikus táncokra asszociálunk. Vajon mit tudhatunk a bálok eredetéről, illetve az idők folyamán történt alakulásukról?

– 1385-ben Franciaországban, Ami­ens-­ben járunk, VI. Károly uralkodó és Bajor Izabella házasságkötésén. Az alkalomból kifolyólag a nászünnepségen rendeztek először bált a királyi udvarban. Amikor a ma igen nagy népszerűségnek örvendő impozáns operabálra vagy akár az Anna-bálra gondolunk, mindenképp a Napkirály, XIV. Lajos francia uralkodó udvaráig kell visszatekintenünk. Pompás báli estéket tartottak akkoriban. Kijelenthető: a báli kultúrát illetően az alapokat a franciák rakták le. Továbbterjedésére az Osztrák–Magyar Monarchia, a Habsburg Birodalom szintén nagy hatással volt. A folyamatnak köszönhetjük, hogy nálunk is gyökeret vert.

Az arisztokráciát érintő társadalmi eseményként is értékelendő bálok II. József német-római császár, magyar és cseh király uralkodása alatt szépen formálódtak, mind formai, mind tartalmi vonatkozásban. Azt követően elszaporodtak a szigorú protokoll betartását igénylő estélyek. Magyarországon két évvel az Opera elkészülte után, 1886-ban rendezték meg az első operabált. Komoly szervezést igényelt egy fényűző bál lebonyolítása. Bizottságok alakultak egy-egy fontos társadalmi eseményként számon tartott, beszélgetéssel, ismerkedéssel kísért zenés és táncos alkalom megrendezésére. A bálokon a magas színvonalra a fővédnök jelenléte adta a garanciát. Meghívóban szerepelt a hölgyek díszes táncrendje, és abban értesült az érintett a báli öltözékre vonatkozó előírásról is – elevenítette fel a jelentősebb történelmi tényeket Tompos Krisztina.

Hozzátette, a reformkort jegyzik hazánkban a bálozás virágkoraként. Bálok, estélyek – mint a társasági élet fontos rendezvényei – rangos ismerkedési eseményként is funkcionáltak. Az eladósorban lévő hölgyek gardedám kíséretében tették tiszteletüket a bálon. Amikor a táncrendjükben például a keringőt odaígérték valakinek, azzal azt is jelezték, elfogadják a férfi udvarlását. A hölgyek báli öltözékére az anyagbőség és a túldíszítettség volt jellemző, ez később jócskán finomodott. Ahogy az időben haladunk, a korok és a szokások is változtak. A 19. század közepén, a 20. század elején az újkori bálok fénykorukat élik. A báli táncmulatságok addigra már nem csak az arisztokrácia kiváltságos eseményének számítottak. Megalakultak a szakmákhoz és egyes társadalmi réteghez kapcsolódó zenés-táncos esték. Az alapkoncepció megmaradt, de a társadalmi körülmények, azok, akik rendezték, illetve akiknek szólt, mind formáltak rajta.

Mai modern világunkban a bál kifejezés alatt már természetesen nem azt értjük, amiről korábban említést tettünk. A szellemisége azonban még mindig hasonló. A hagyományokat megőrizve szinte egy bál sem kezdődhet el egy nyitó palotás vagy keringő nélkül. A hölgyek estélyiben, az urak pedig öltönyben vagy frakkban vesznek részt az estén. A hagyományos keringő, polka és egyéb báli táncok mellett ma már modernebb zenére is táncolhatnak a párok. A jelenkor nívós báli eseményei még mindig olyanok, amelyeken sokan szeretnének részt venni.