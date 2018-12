Először szervezte meg adventi családi hétvégéjét a Pannonia Reformata Múzeum

Melegséggel a szívükben, kitűnő kézműves karácsonyi ajándékokkal térhettek haza a Pannonia Reformata Múzeum adventi családi hétvégéjére ellátogatók.

A karácsony marad! címmel, a keresztény hagyományok mentén, első ízben szervezte meg adventi családi hétvégéjét a Pannonia Reformata Múzeum. Szombaton az ótemplomban a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziumának 7.B osztályos tanulói zenés-prózai betlehemes játékban mesélték el Jézus születésének történetét, Budai Gabriella tanár felkészítésében. Majd az Édenkert Református Óvoda Mackó csoportjának csöppségei adtak dalos karácsonyi műsort. Mindkét nap során művészi ajándékokat készíthettek az érdeklődők a fogadótérben, Boros Zita művésztanár és diákjai segítségével. A rézdomborításos ékszerdobozok, bőrdomborításos karkötők, réz fadíszek, zsinórékszerek díszcsomagolásban remek választásnak bizonyulhattak a karácsonyfa alá.

– Óriási várakozással voltunk az első adventi családi hétvégénken, végtelen öröm és hála tölti el a szívünket, hogy ez is elérkezett. A felemelő ünnepi műsornak köszönhetően nemcsak a templomtér telt meg melegséggel, hanem vendégeink szíve is. Ez mutatja, hogyan lehet egy múzeumot élővé tenni, kicsik és nagyok örömére egyaránt – fűzte hozzá Halászné Kapcsándi Szilvia múzeumvezető.

Előadás keretében Köntös László gyűjteményi igazgató, főjegyző osztotta meg az ünneppel kapcsolatos gondolatait.

– Karácsony közeledtével Nyugat-Európában kitör a kultúrharc, tehát felerősödnek olyan kísérletek, amelyek Jézus születésének ünnepét eltüntetnék, tompítanák az élét. Sokakat talán azért bosszant a karácsony, mert az egyik legerőteljesebb kifejeződése a keresztyén Európa időbeli folytonosságának. A II. világháború után két nézet bontakozott ki a kontinens további szellemiségét illetően: az egyik a Robert Schuman francia politikus-féle „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz” elképzelés, a másik a Theodor Adorno német filozófus-féle „Auschwitz után verset írni barbárság” gondolat. Utóbbi nézőpont arról szólt, hogy a holokauszt után a keresztény európai civilizáció folytathatatlan, mert kudarcot vallott. Ez győzedelmeskedett, és befolyásolta az emberek gondolkodását, akik boldogok voltak, hogy ők haladnak a korral, ami egyúttal azt is jelentette, hogy a kereszténység immár a múlt, és a jövő modern embere szükségszerűen ateista, nem jár templomba – mondta el az előadó.

– Független egyének korszaka jött el, akik azt gondolnak, amit akarnak, és nincs az egész társadalmat összefogó eszmerendszer. A hit magánügy, a kereszténység elvesztette kultúraalkotó jelentőségét. Ugyanakkor meg is maradt a régi keresztyén kultúra, egyrészt az épületeinkben, a szimbolikában, másrészt az ünnepekben. Európában még az ateista is keresztény, Magyarországon minimális a tényleges ateisták száma. Az egyházi iskolák ellen senki nem tiltakozik, holott a diákok szülei többségükben egyáltalán nem templomos keresztények, de mégis ez az értékrend közel áll hozzájuk. Manapság templomba járni demonstráció, állásfoglalás, a kereszténység kvázi ellenkultúra lehet. A karácsonyhoz ragaszkodni kell, viszont jó lenne megtölteni tartalommal. Mivel eredetünnep, nem szabad felejteni, újra és újra el kell olvasni, mondani Jézus Krisztus születésének történetét. Magyarán elő kell venni a Bibliát, otthon, családi körben is – jegyezte meg Köntös László.

Vasárnap adventi kórustalálkozót tartottak az ótemplomban, a város nyolc felnőtt énekkarának részvételével. Jótékonysági gyűjtés során a Református Szeretetszolgálat javára lehetett adakozni.

