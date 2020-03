Elsősorban az idősekre fókuszál a nagyvázsonyi önkormányzat

Március 15. óta gyors és határozott intézkedéseket hoztak a faluban. Az önkormányzat dolgozói felelősségteljesen végzik új feladataikat a település lakóinak érdekében a rendkívüli helyzetben.

– Nagyon sok visszajelzést kapunk, ami jólesik és megerősít minket. Az önkormányzat fiatal csapata nagyon nagy fegyelemmel és odaadással végzi a feladatát. Elsősorban az idősek védelmére fókuszálunk, és a lehető leggyorsabban megszerveztük a falu idős lakóinak gyógyszer- és élelmiszer-ellátását. Ahol lehet, ott nyilván a családtagokat kérjük meg erre, de az egyedül élőknek segítenek a munkatársaink. Egy kolléganő összegyűjti a recepteket, megrendeléseket, felírja a bevásárolnivalókat a logisztikai központban. Az önkormányzat dolgozói pedig kiszállítják azokat. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen munkatársaim vannak, mert ez biztonságot ad nemcsak nekem, hanem a településnek is – nyilatkozta Fábry Szabolcs polgármester, aki elmondta még, hogy másik nagy feladatuk az ebédek kihordása. Sok idős ember korábban a napi sétája során ment el az ebédért, de a kialakult helyzetre való tekintettel most megkérték őket, hogy inkább maradjanak otthon. Ezt a feladatot is átvállalta az önkormányzat, és ebben nagy segítségükre van az elektromos busz is. A vázsonyi gyerekek ebédjét pedig a konyhán leadott éthordókban vihetik el a családtagok 12 és 14 óra között.

Az óvodában kis létszámú, csoportos felügyeletet vállalnak csak. Elsősorban az egészségügyi, közrendvédelmi és katasztrófavédelmi dolgozók gyermekeit fogadják. Rendelkezett az önkormányzat arról is, hogy a boltokban egyszerre csak három ember tartózkodhat, és az eladókat arra kérték, hogy használjanak gumikesztyűt. A vendéglátó egységekben március 18-án reggel 6 órától asztalonként két fő foglalhat helyet zárt és nyílt térben egyaránt. Elrendelték azt is, hogy óránként fertőtleníteni kell az asztalokat és a pultot, utóbbinál egyszerre csak egy vendég tartózkodhat a rendelés, illetve a rendelésátvétel idejéig.

A buszmegállókat, közösségi padokat naponta fertőtlenítik Nagyvázsonyban. A hivatalban csak rendkívüli esetekben és csak szerdánként van ügyfélfogadás. Az irodai dolgozókat megpróbálják átállítani az otthoni munkavégzésre.

Tanulva az olasz példából, fontos intézkedésként lezárták a gyerekek közösségi tereit: a játszótereket, focipályákat. – Ez nem azt jelenti, hogy a gyerekek ne mozogjanak, hiszen háziorvosunk, doktor Sebestyén Gyula is azt mondja, hogy a sport egészséges, erősíti az immunrendszert. De most a mozgást a családon belül az udvaron, kis csoportban, vagy kerékpározással, egy-egy rövid sétával, futással kell megoldani, és nem a közösségi tereket használva, bandázva – hangsúlyozza a polgármester, akinek saját gyerekeivel is sikerült megértetnie, hogy most határozott intézkedésekre van szükség elsősorban a nagyszülők, dédszülők korosztályának a védelme miatt.

Fábry Szabolcs szerint sok múlik most a családokon, hogy ebben a rendkívüli helyzetben tudnak-e fegyelmezett napirendet tartani. Nagyvázsony polgármestere kiemelte még, hogy nagyon büszke arra a 60-70 nagyvázsonyi családra, akik fenntartották a mezőgazdasági céget, és a mintegy 200 portára, ahol háztáji gazdálkodást folytatnak, hiszen így a település gyakorlatilag önfenntartó, és ez most válik igazán hangsúlyossá. A gazdálkodást nem szabad elengedni, mert nagyon fontos tényező, ezt hangoztatták korábban is a rendezvényeiken. Nem lehet csak a turizmusra vagy egy bejárós munkahelyre építeni. A helyi gazdálkodást fent kell tartani és minden erővel támogatni kell, mert egy ilyen helyzetben nagyon nem mindegy, hogy csak nyaralók és vendégházak vannak-e egy településen, vagy pajták, ólak is, benne állatokkal.