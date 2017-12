Emelkednek a juttatások Várpalotán

A temetési segély mellett a közgyógyellátási, valamint a gyermekvállalási támogatás összege is emelkedik jövőre. Egyebek mellett erről is döntöttek a városatyák az év utolsó képviselő-testületi ülésén, ahol karácsonyi mondókákkal és énekekkel köszöntötték a képviselőket a Lurkó Kuckó Központi Óvoda apróságai.

Kedves hagyomány Várpalotán, hogy a képviselő-testület év végi utolsó tanácskozására a Lurkó Kuckó Központi Óvoda apróságai is ellátogatnak, ahol karácsonyi énekekkel és mondókákkal köszöntik a városvezetést. Idén mintegy húsz kisgyermek énekelte, illetve mondta el a karácsonyi versikéket, majd a műsor után az óvoda vezetője jókívánságaik jeléül egy grincsfát is átnyújtott Várpalota polgármesterének.

A meghitt pillanatok után a decemberi ülésen összesen tizennyolc napirendi pontot tárgyalt nyílt ülésen a testület. A tanácskozáson a képviselők elfogadták azt a rendeletmódosítást is, mely a települési támogatásokat és az egyéb szociális ellátásokat szabályozza. A rendelettervezetben foglaltak alapján 2018 januárjától a közgyógyellátás havi támogatása 10 ezer forintra nő, de ugyanúgy emelkedik jövőre a temetési segély összege is. A hozzájárulás a családi állapot, illetve a havi jövedelem arányában változik, ami esetenként 20 vagy 30 ezer forint is lehet. Mindezek mellett a gyermekvállalási támogatás mértéke is nő jövőre, melyet egy 30 ezer forint értékű vásárlási utalvány formájában kapnak majd meg az érintettek.

– Kicsi segítség ugyan a 30 ezer forintos támogatás, de bízunk benne, hogy ezzel is hozzá tud járulni az önkormányzat a gyermekvállalást kísérő nagyobb kiadásokhoz – mondta el Campanari-Talabér Márta polgármester.

Az ülésen a képviselők döntöttek arról is, hogy a tervek szerint jövőre egy új hulladékválogató létesül Várpalotán. A mintegy félmilliárd forintos beruházás során a Várpalotai Közüzemi Kft. telephelyén működő hulladékválogató üzemegység a város szélére kerül majd át, helyet adva azoknak az autóparkolóknak, melyek a közeljövőben épülnek a városi cég bizonyos területein.

– A Várpalotai Közüzemi Kft. területének egy részét az uszodaprojekt miatt igénybe szeretnénk venni parkolók létrehozására. Az hosszú távon semmiképp sem megoldható, hogy ezen a területen hulladékot szállítsanak, illetve válogassanak, ezért mindenképpen meg kell oldani ezt a kérdést. Erre most adódott lehetőségünk, a döntésnek azonban még decemberben meg kellett születnie, hogy a kormánnyal közösen meg tudjuk valósítani a beruházást – tette hozzá Campanari-Talabér Márta polgármester.