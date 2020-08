Emlékéremmel díjazták a községért végzett munkát Kemenesszentpéteren

Egy pályázati támogatásnak köszönhetően gazdag programkínálattal, egyebek mellett főzőversennyel, tűzoltó bemutatóval, sztárfellépőkkel várták az érdeklődőket a falunapon.

Falunapot tartottak szombaton a sportpályán. A zenés ébresztőt követően délelőtt kung-fu bemutatón, tai chi ismertetőn és kispályás focikupán, valamint szentmisén vehettek részt az érdeklődők. A délutáni megnyitóval főzőverseny vette kezdetét hat csapattal, akiknek gulyáslevest kellett főzniük. A finom ételeket háromtagú zsűri értékelte, tudtuk meg Törekiné Takács Beáta polgármestertől.

Délután a gyermekeket kézműves foglalkozás, hajfonás, arcfestés, történelmi bemutató, légvár, vízi chopper, fajátékok, a felnőtteket pedig Mészáros József denevérkutató, méhészeti termékbemutató, valamint egészségügyi szűrővizsgálatok várták. Talán a leglátványosabb program Pápoc Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének bemutatója volt, mely során egy autókasztnit felgyújtottak, majd eloltottak, végül a hőségben a közönséget is megajándékozták a vízsugárból. Sztárvendégként a színpadon Vadkerti Imre, Polgár Peti és Tilinger Attila lépett fel. A közönség tapsolhatott továbbá a helyi Bíborvirág Tánccsoportnak, a Vági Rábakör férfikórusának, a Nagygyimóti Fürge Ujjak énekegyüttesnek, Glassl Dominik tűzzsonglőr show-jának. A falunapot utcabál Pinyővel zárta.

– Egyre több lehetőséget teremtünk képviselőtársaimmal a közös programok megszervezésére. A színes program-összeállítás köszönhető annak, hogy Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának javaslatára a Bethlen Gábor Alap Bizottsága pozitívan bírálta el az anyaországi és a külhoni magyarság közötti kapcsolatok erősítésére írt pályázatunkat, s közel kétmillió forintos támogatásban részesültünk. Van egy dédelgetett álmunk: hagyománnyá szeretnénk teremteni egy, a mézzel, a méhészkedéssel összefüggő, azaz mézfesztivált.

Kemenesszentpéterhez az akácerdőkhöz, a bíborvirághoz a méztermelés kapcsolódik – mondta el Törekiné Takács Beáta polgármester, aki a községért végzett közösségi munkájáért Mitók Sarolta nyugdíjas anyakönyvvezetőt, ügyintézőt, Farkas Lászlóné nyugdíjas ügyintézőt, a helyi Bíborvirág Tánccsoport alapító tagját, illetve Thoma Elek háziorvost elismerésben részesítette.

A faluvezető a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel is sikeresnek ítélte a falunapot, melyen Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is tiszteletét tette. Jó visszajelzéseket kaptak, jól érezték magukat a helyiek, a felvidéki Csúz testvértelepülésről érkezett vendégek és az idelátogató elszármazottak is.