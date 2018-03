Emlékezéssel indult a Füredi Tavaszi Fesztivál

A partraszállással kezdődött a négy napos tavaszi fesztivál a városban, ahol irodalmi részletekkel, dalokkal emlékeztek a 48-as forradalomra és felidézték Noszlopy Gáspár honvédőrnagy alakját, aki a legenda szerint a Balatont hajóval átszelve érkezett a Dunántúlra.

– Balatonfüred virágzása a reformkor idején kezdődött, és ezt a virágzó időszakot elevenítjük fel a VI. Tavaszi fesztivál eseményeivel- mondta el lapunknak Schmidtné Kositzky Anett a Füredkult igazgatója.

Megtelt a part az emlékezőkkel az 1848- 49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján. Délelőtt a hajókikötőben az Ifjúsági Fúvószenekar játéka alatt gyülekezett a tömeg, majd ide érkezett meg hajón Noszlopy Gáspár serege. A Kéri Kitty és Szalma Tamás színművészek vezetésével érkező társaságot Kalló Zoltán prímás és az ünneplő tömeg fogadta, akik a színészek vezetésével a Széchenyi szoborhoz sétáltak, ahol irodalmi műsorral emlékeztek az évfordulóra. Ünnepi beszédében Kontrát Károly, országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár is felidézte Noszlopy Gáspár alakját, és a 12 pont üzenetéről is beszélt.

– A tizenkét pont ma is azt üzeni, hogy össze tudunk fogni és ki tudunk állni egymásért. Magyarországon a biztonság a legfontosabb közösségi érték. Mi Magyarok kitartó, szorgalmas és küzdő nép vagyunk- mondta el Kontrát Károly. A megemlékezés végén a város és a civil szervezetek képviselői is elhelyezték koszorúikat a Széchenyi szobornál. Ezen a napon sok család tért be a Kisfaludy Galériába is, ahol a gyerekek kokárdát, zászlót és huszárcsákót készíthettek. A Füredi tavasz eseményei egész hétvégén tartanak, Pénteken lesz reformkori séta, és Pál István Szalonna és Bandája-népzenei koncertje. Szombaton argentotípia bemutatóra, irodalmi menzára, és színházi előadásra várják a látogatókat. Vasárnap népi játszótérre várják a kicsiket és este HOBO Ady Endre estjére a nagyobbakat.