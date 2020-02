Emlékezetes zenei élményt nyújtott az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar

A közel egy évszázada fennálló Ajka Városi Bányász Fúvószenekar a korábbi évek hagyományait követve idén is fergeteges hangulatú farsangi koncertet adott a művelődési központ színháztermében.

Az elődök szellemiségét máig őrző fúvós formáció munkásságát Gerencsér Hilda önkormányzati képviselő, a Csingervölgyért Egyesület elnöke méltatta. Mint mondta, a zenekart az érték- és hagyományőrzésben kiemelt szerepvállalása mellett a folyamatos megújulás jellemzi. Hangsúlyozta továbbá, hogy sikereik eléréséhez, a közös örömzenélés páratlan élményéhez rögös az út. A siker nem jön magától, a tagok részéről szükséges hozzá a zene iránti alázat, kitartás és számos áldozatvállalás.

A Szücs Krisztián karnagy által vezetett, országos és nemzetközi szinten is elismert fúvószenekar népszerűsége évről évre töretlen. Télbúcsúztató koncertjük alkalmával színes maskarákba bújva hamisítatlan örömzenével okoztak felejthetetlen pillanatokat a hallgatóságnak. A gondosan összeállított, változatos repertoár számos zenei stílust és műfajt érintett, így mindenki megtalálhatta a neki tetszőt. A zenekari tagok professzionális hangszeres tudásuk birtokában szívvel-lélekkel játszottak együtt: előadásmódjukkal pedig feltették az i betűre azt a bizonyos pontot.

A fergeteges zenei élményt a cseh származású zeneszerző és katonazenekari karmester, Julius Fucik szerzeménye indította. Az induló után megkezdődött a különféle földrajzi területek zenei bebarangolása. A hallgatóság megismerkedett többek között az amerikai zeneszerző, James Charles Barnes munkásságával. A koncert érintette hazánk ikonikus zeneszerzőjét, Hidas Frigyest is, akitől a ritmikai tekintetben pikáns jegyeket mutató Capriccio című szerzeményt választotta a fúvós formáció. Majd ismét Amerika következett Michael Arnold Kamen zeneszerzőnek köszönhetően. A filmzenéiről is ismert zenésztől a lírikus életérzést varázsolták a színpadra a fúvósok a Robin Hood című mozifilmből is ismert, azonos néven illetett darabbal.

A musicalek világába szintén bepillantást nyert a nagyérdemű, amely hallhatta az Óz, a csodák csodája ismerős dallamait, illetve az Andrew Lloyd Webber által írt Jézus Krisztus Szupersztár mai napig népszerű harmóniáit. A hangverseny finisét a szenvedélyes, erős kifejezőerővel bíró, Grammy-díjas Carlos Santana latin zeneisége uralta. A fúvószenekarra átírt darabok és a zenészek által professzionálisan közvetített muzsika értő fülekre, nem utolsósorban pedig érző szívekre talált. A koncertet Kovács Rita vezetésével a zenekar saját mazsorettcsoportjának produkciói továbbszínesítették. A hálás publikum a hallottakat és a látottakat percekig tartó vastapssal honorálta.