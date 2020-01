Emléktáblát avattak a holokauszt pápai áldozatainak tiszteletére rendezett emlékév lezárásaként

Főhajtást tartottak a nemzetközi holokauszt-­emléknap jegyében, a holokauszt pápai áldozatainak emlékéve zárásaként. Az esemény emléktábla-­avatással ért véget a Kossuth és a Rákóczi utca torkolatánál.

A résztvevők Kőrös Endre versét hallhatták Végh Zsolt, a Pegazus Színház színésze tolmácsolásában, majd Schmidt Dezsőné, a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület elnökségi tagja köszöntőjében egy túlélőt, Edith Eva Egert idézte, aki hetven év után érezte magát elég erősnek ahhoz, hogy meglátogassa az auschwitzi haláltábort.

„A fű burjánzik. Most sűrűbben állnak a fák, de a felhők csontszínűek, és alattuk az emberkéz emelte építmények – még a romokban állók is – uralják a tájat. A kerítés könyörtelenül nyúlik el sok-sok kilométernyi messzeségbe, ameddig a szem ellát, düledező téglabarakkok és kopár, téglalap alakú foltok sorakoznak mindenütt, ahol egykor épületek álltak. A barakkok, kerítések és őrtornyok rideg vízszintes vonalai szabályosak és rendezettek, de ebben a geometriában nincs semmi élet. Ez a szisztematikus kínzás és a halál geometriája. A megsemmisítés matematikája. És aztán újra észreveszem azt, ami eddig mindvégig kísértett azokban a pokoli hónapokban, amíg ez volt az otthonom: egyetlen madarat sem lehet látni vagy hallani. Itt nem élnek madarak. Még most sem” – osztotta meg Edith Eva Eger gondolatait a pápai emlékezőkkel Schmidt Dezsőné.

Az egyesület elnökségi tagja úgy fogalmazott, az emléktábla-avatással egyúttal azokra emlékezünk, akiknek a többsége már nincs köztünk.

– A gettó felépítésével, majd a gettóba zártak elhurcolásával a város polgárait, zsidó lakosait szerették volna megsemmisíteni. Ez részben sikerült is, hiszen a több mint háromezer elhurcolt közül csupán a tíz százalékuk tért vissza, de családjaik, barátaik nélkül már nem tudták folytatni a háború előtti életüket. Talán ezért is választottak új hazát maguknak. De szegényebb lett Pápa is köztiszteletben álló lakosai nélkül. Kiürültek a Kossuth utca, a Fő tér üzlethelyiségei, új kereskedők vették át a régiek helyét. Kiürült sok lakás, hiszen nem jöttek vissza tulajdonosaik, bérlőik. A lakosok azonban nem felejtették el szomszédjaikat, jó ismerőseiket. Megőrizték azok emlékét, akik mindig magyarnak, pápainak vallották magukat – hangsúlyozta Schmidtné.

Mint mondta, az egyesület tagjai fontosnak tartják, hogy tanuljanak, megismerjék a hagyományokat, azt a közösséget, melynek létrejöttét az Esterházy-család támogatta, és zsinagógája a harmadik legnagyobb az országban, igazolva egy közösség erejét, nagyságát.

Ortutay Gábor, a pápai Hit Gyülekezete lelkésze köszöntőjében kiemelte, a Dunántúl egyik legnagyobb zsidó közössége élt ebben a városban, és gyakorolta az Esterházyak mellett a történelem folyamán az egyik legjelentősebb hatást a település vallási és társadalmi életére, gazdaságra, a karitatív tevékenységre és a kultúrára. – A város akkori lakosságának ötöde volt zsidó. Nem tudunk úgy végigmenni a belváros utcáin, hogy ne botlanánk hajdani zsidó tulajdonú házakba, emlékekbe. Mintha a holokauszt borzalmai által egy nagy darabot vágtak volna ki a város testéből – mondta.

Áldozó Tamás, Pápa polgármestere hangsúlyozta, a 2019-es esztendőt a holokauszt 75. évfordulója alkalmából Pápa önkormányzata a holokauszt emlékévének nyilvánította, vállalva azt, hogy közösségekkel, intézményekkel, magánszemélyekkel együttműködve, kezdeményezőként fellépve vegyen részt a vészkorszakra emlékező rendezvénysorozatban.

– Azért kezdeményeztük az emlékévet, hogy többek legyünk tudásban, nyitottságban, empátiában és önismeretben. Ha csak egyetlen apró lépést tettünk az ártatlan utódok egymásra találásának irányába, hogy a brutális gyűlölet helyett a megértésen keresztül részeseivé válhassunk egymás életének, ha mindezt elvégeztük, akkor nem volt hiába. Sok kéz nyúlt ki az emlékév alatt egymás felé – zárta.

A köszöntőket követően Schmidt Dezsőné, Ortutay Gábor és Áldozó Tamás közösen leplezte le az emléktáblát, majd a résztvevők emlékköveket helyeztek el a tábla alatt.