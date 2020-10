Emléktáblát avattak a legendás tanítónőre emlékezve Tótvázsonyban

Schönwald Mária életét három dolog határozta meg. Aktív pedagógusként a tanítás, nevelés. A német nemzetiségi hagyományok ápolása, megőrzése és átörökítése, valamint a vallásosság, a katolikus hit, és az ezért való munkálkodás – hangzott el az ünnepségen.

A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület – az önkormányzat engedélyét kikérve, és a családdal egyeztetve – 2011-ben határozott úgy, hogy Schönwald Máriáról nevezi el a község könyvtárát, ezzel is kifejezve tiszteletét az egykori tanítónő életműve előtt. Idén, születésének 100 évfordulóján, Schönwald Mária születésnapján pedig emléktáblát avattak az iskola falán.

Sipos Ferenc polgármester köszöntőjében kitért rá, hogy a jubileumi megemlékezés remek alkalom arra, hogy Mária néni életét, munkásságát, hagyatékát megismertessék a falu lakóival.

– Egy település életében mindig fontos, hogy vannak olyan emberek, akik vagy a hivatásuk, vagy az önkéntes munkájuk révén alakítják egy település képét, kulturális életét, mindennapjait. Mária néni egy ilyen személy volt Tótvázsonyban. Az ő neve fogalommá vált mind a tanítói munkássága, mind az önkéntes munkássága révén – fogalmazott a polgármester, aki kiemelte annak a fontosságát is, hogy a fiatal korosztály, illetve a faluba frissen beköltözők is megismerjék Schönwald Mária munkásságát.

Magasi János ünnepi beszédében felelevenítette találkozásait Mária nénivel, akinél egyszerre volt tetten érhető az alázatosság és a határozott tenni akarás. A korábbi polgármester elmesélte azt is, hogy 2000-ben egyhangúlag döntött úgy a testület, hogy az első díszpolgári cím a településen Mária nénit illeti, aki élete munkájával vitathatatlanul kiérdemelte azt. Magasi János azt kívánta, hogy kövessék a Mária néni által képviselt értékrendet, és sokáig őrizzék meg az emlékét. Utóbbi esetében segítségükre lesz a most felavatott emléktábla is, amelyet Sipos Ferenc polgármester és Hauck Jánosné, a Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke leplezett le.