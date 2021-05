Könnybe lábadt szemmel kért könyvet a kis Máté, a könyvtár dolgozói rögtön segítettek

Nem halt még ki az emberekből a jóság – sok helyen olvashatjuk, hogy a pandémia szétfeszíti a társas kapcsolatainkat, de az eltávolodásnak nyoma sincs a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban.

Egy helyi közösségimédia-csoportban egy anyuka osztotta meg megható történetét. – Mai világ káoszában, felemelő dolog történt. Kártyám intézése folyamatban. Kisfiammal rendszeresen járunk a megyei könyvtárba, de jelen körülmények között, nem mehettünk be. Kisfiam erről tudott, de mindezt átélve, könnybe lábadt szemmel kérte az ott dolgozókat, hogy hadd mehessen fel.. Persze, ezt sem lehetett. Az ott dolgozók azonnal intézkedtek, hívták a gyerekrészen dolgozót, csak annyi volt a kérdés, hogy hány éves a fiam. Vagy 8 könyvet lehozott neki a fent dolgozó hölgy. Szavakkal nem lehet leírni, mennyire hálás vagyok a hozzáállásukhoz, szívből köszönöm, hogy segítettek ebben a helyzetben, egy olvasni imádó kisfiút boldoggá tettek! Nagyon köszönöm – áll a posztban.

Fürstner Brigitta fia, Gombár Máté még csupán 8 éves, de már három éve az Eötvös Károly Megyei Könyvtár olvasója. Anyukája a kérdésünkre elmondta, Máté jelenleg a Minecraft iránt rajong, ezekről szeret olvasni. Édesanyja esténként Vadadi Adrienn szórakoztatva tanító mesekönyveit olvassa fel neki, amiből épülhet és fejlődhet a jelleme, és a kis Máté ezeket is nagyon szereti.

A könyvtár épületét valóban nem lehet védettségi igazolvány nélkül látogatni. Baranyai Tamás, a Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, a könyvtár az igazolványok kívül az EESZT hivatalos applikációjában felmutatott QR kódos igazolást is elfogadja a belépéshez. A megható történettel kapcsolatban elmondta, nagyon örül, hogy a gyermekek így szeretnek olvasni és annak is, hogy a könyvtár munkatársai ilyen rugalmasak. – Én nem hallottam erről a történetről a kollégáktól, de mindenképpen meg fogom köszönni nekik, hogy ilyen rugalmasak és kedvesek voltak most is. Nagyon jó ilyen történeteket hallani a könyvtárunkról. Mi ugyan nem tudjuk a tapolcai könyvtárhoz hasonlóan a „Fogadj örökbe egy nagymamát” kezdeményezést megvalósítani, de arra van lehetőség, hogy a családból valaki mással, akinek van igazolása, bejöjjön a gyermek, és szabadon válogasson – mondta el az igazgató.

Baranyai Tamás hozzátette, azoknak, akik nem tudják igazolni az oltásukat sem kell aggódniuk, hiszen a könyvtár honlapján látható módon, ahogyan korábban is, most is van lehetősége mindenkinek a könyvkölcsönzésre. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár számára e-mailben kell jelezni, mely könyveket szeretnénk, és a könyvtár dolgozói előre összekészítik az olvasnivalónkat, csak át kell vennünk.