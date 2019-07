Épül a pápai Esterházy-kastély kerítése

Felszerelték a pápai Esterházy-kastély újjáépítés alatt álló kerítésének első kovácsoltvas elemeit, amik a később helyére kerülő főkapu melletti szakaszokra valók a téglakerítésen.

Lehoczky Tivadar kovács iparművész, fém-szakrestaurátor elmondta: a leendő nagykapu két oldalán lévő, 2,4 méter magas, összesen 13 méter hosszú kovácsoltvas kerítést négy darabban szállították Pápára a szentendrei Lehoczky-műhelyből. A négy hónapon keresztül készített, egyenként 3,25 méter hosszú, 370 kg súlyú elemeket daruval emelték a helyükre. Várhatóan szeptember második felében építik be a kovácsoltvas díszkaput, a kastélykerítés majdani átadására pedig a kivitelező és a pápai önkormányzat egy olyan kiállítást tervez összeállítani, ami bemutatja a teljes kerítés elkészítésének valamennyi munkafolyamatát.

Áldozó Tamás polgármester megjegyezte, nagyjából 150 évvel ezelőtt kerültek Franciaországból Pápára az Esterházy-kastély grandiózus kovácsoltvas kerítésének darabjai, amiknek aztán a második világháborút követő szovjet megszállás idején nyoma veszett, hollétükről semmit nem tudni, és minden bizonnyal ez már így is marad. Ám a korabeli fotók alapján, a Lehoczky-kovácsműhely közreműködésével most újjáépítik a kastélykerítést, többek között kézi megmunkálással elkészítve az egyes elemeket.

Fülöp László építésvezető előretekintve úgy fogalmazott, a téglakerítés építésével két héten belül végeznek. Utolsó lépésként impregnálják a kerítést, ezzel védik meg a víztől a speciális téglákat. A díszburkoló téglák többségét – az eredetiek alapján – újra kellett gyártatni, amiket pedig meg lehetett menteni, azokat a kastély Szent István úti bejárata és a Nepomuki-szobor közötti kerítésszakaszra rakták fel. A kerítésépítéssel párhuzamosan folyamatban van a terület megfelelő szintre alakítása, valamint a csapadékvíz-elvezetés megoldása.

Áldozó Tamás kiemelte, az Esterházy-kastély kerítését érintő rekonstrukciós munka sokkal összetettebb, nehezebb volt annál, mint azt az elején néhányan feltételezték. – Sok egyedi anyaggal kellett dolgozni, és több alvállalkozót is be kellett vonni a beruházásba. Fontosnak tartottuk, hogy megőrizzünk az eredeti kerítésből, amit lehet, részben a költségmegtakarítás, illetve a hitelesség miatt – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, a kerítés menti járdaszakasz és zöldterületek rendezését, megújítását is tervezi a város.