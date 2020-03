Érdemes bevonni a fiatalokat az örökségvédelembe

Másfél éves nemzetközi projekt zárult le a megyeszékhelyen a napokban.

A Reveal YouropEaN Cultural Heritage – Tárd fel európai kulturális örökségedet című projektben fiatalok és döntéshozók, szakemberek és civil szervezetek vettek részt az észtországi Tartu, a franciaországi Saint-Omer, az ausztriai Eisenstadt, a szlovéniai Lendva és Veszprém településekről, valamint a németországi Passauból. A program résztvevői ajánlásokat is megfogalmaztak a döntéshozók felé: javaslatuk szerint fontos lenne lehetővé tenni, hogy a középiskolások használható tudáshoz jussanak az Európai Unióval kapcsolatban. Lényegesnek tartanák azt is, hogy a fiatalok beleszólási lehetőséget kaphassanak a város jövőjét érintő kérdésekben, és szerintük érdemes aktívan bevonni a helyi fiatalokat a helyi kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos ügyekbe is.

A Veszprémben tartott zárókonferencián bemutatták a projekt eredményeit – köztük a fiatalok által minden résztvevő településről készített várostérképeket –, illetve műhelymunkán vitatták meg az ifjúsági önkormányzatok szerepét és az önkéntes munka fontosságát. A programokon a témákban tapasztalt előadók, így a Vediök, a Nagyvázsonyi Fekete Sereg Egyesület, a Lélektér Alapítvány és a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. tagjai tartottak előadást.

A zárórendezvény résztvevőit Knauer Anna projektkoordinátor köszöntötte, míg a programról Bobák Fanni, a Hétfa Kutatóintézet munkatársa beszélt, kiemelve, hogy a rendezvénysorozat erősítette a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszédet a résztvevő településeken. A mintegy másfél éves projekt közel 149 ezer euró vissza nem térítendő támogatásban részesült.