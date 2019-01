Eredményes évet zárt Balatonalmádi

Közel hárommilliárd forintból fejeződtek be tavaly és kezdődnek el idén fejlesztések Balatonalmádiban. A város 2018-as évéről és idei terveiről Keszey János polgármestert kérdeztük.

– A település tizenhat sikeres pályázatot zárt le vagy indított el a közelmúltban. Jó évet zártunk, büszke vagyok az elkészült fejlesztéseinkre, és nagy várakozással tekintünk az idei év elé – fogalmazott Keszey János polgármester. Hangsúlyozta, tizenötmillió forint híján hárommilliárd forintból fejleszthettek, az összegnek az uniós és magyar állami források mellett jelentős része, 884 millió forint önerő.

Régóta várt fejlesztés fejeződött be év végén a vörösberényi egészségház elkészültével, ahol házi gyermekorvosi és felnőttorvosi rendelések mellett a megújult postahivatal kapott helyet.

Tavaly 14 utcát betonoztatott újra a településen az almádi önkormányzat, mintegy 200 millió forintból, a DRV beruházásában ivóvízvezetékeket újítottak fel, míg a Magyar Közút közel három kilométeres szakaszon korszerűsítette a 71-es út és a Veszprémi út közötti szakaszt. A Petőfi és Baross utca közötti néhány száz méteres útszakaszt a vízvezeték- rekonstrukció befejezése után újítják fel, tavasszal. Szintén tavaly kezdődött el és idén fejeződik be a Séd-meder rendezése. A vörösberényi városrésztől a Balatonig terjedő szakaszon húzódó medret jelen állapotában nem lehet tisztán tartani. A beruházás révén sétaút jön létre a Séd mellett. Budataván rendszeresen alámosta a víz a kerteket, a mederrendezés után várhatóan nem fordul elő ilyen.

Tavaly év végére befejeződött a panoráma-kerékpárút építése az egykori vasúti töltésen, és pályázati forrásokból energetikai beruházást hajtottak végre a Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium épületrészeiben.

Tavaly először szervezték meg a Vörösberény Programot, Kerényi Imre közbenjárására. A rendező tavaly augusztusban elhunyt, az általa elgondolt kezdeményezést idén is folytatják, így a Magtárban nyáron színházi előadások, kabaréestek és zenei programok is várják majd az érdeklődőket.

Sikeres évet zárt tavaly Balatonalmádi a turizmus területén is: az utóbbi tíz évben 2018-ban volt a legmagasabb a vendégéjszakák száma a településen, a strandok bevétele pedig tíz százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A 2019-es év több szempontból is meghatározó lesz a településen. Balatonalmádi idén ünnepli várossá nyilvánításának 30. évfordulóját, amit április közepén kétnapos rendezvénnyel köszöntenek. A fejlesztések már az év első napjaiban megkezdődtek: a Mogyoró úton új óvoda épül, amelyben a jelenleg több telephelyen működő intézmény valamennyi csoportja helyet kap. Az óvoda építése az utóbbi két évtized legnagyobb önkormányzati beruházása a településen, hívta fel a figyelmet a polgármester, aki azt is megjegyezte, nagy versenyben sikerült elnyerniük a támogatást, ugyanis a megyében kétmilliárd forint állt rendelkezésre óvoda- és bölcsődeépítésre. Elmondta, a beruházásra 593 millió forintot nyert el Balatonalmádi a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, a projekthez emellett az önkormányzat 355 millió forint önerőt biztosít.

A polgármester elmondta, pályázatot adtak be bölcsődeépítésre, győztes tender esetén a Bajcsy- Zsilinszky úton az új óvoda miatt üressé váló épületet újítanák fel, illetve felmerült új helyszínként Vörösberényben a volt háziorvosi rendelő megüresedett ingatlana is. A polgármester elmondta, jó esélyük van arra, hogy idén megkezdjék az új sportpálya építését is, amelynek keretében füves és egy műfüves futballpálya kialakítását tervezik a lozsántai területre. A jelenlegi futballpálya – amely az önkormányzat tulajdonában van – a város egyik legértékesebb ingatlanán fekszik, ahová az új sportpálya megépítése után bevételt termelő beruházást szeretnének telepíteni.

A Belügyminisztériumnál elnyert forrásból és önerőből energetikai korszerűsítést végeznek idén az almádi városháza épületén, várhatóan mintegy 51 millió forintból. A forrásból nyílászárókat cserélnek, és szigetelik az épület homlokzatát.