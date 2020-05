Érettségi 2020 – Maszkban kezdték el a vizsgákat a megyei diákok

Mosolyogtak, integettek egymásnak az előírt másfél méter távolságból a diákok hétfőn reggel az Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium, Bánki Donát Intézményegysége udvarán. Szívesen megölelték volna a március 13-a óta nem látott osztálytársat, barátot, de tudták, nem lehet.

Németh Sándor igazgatótól, és Csizmazia Csaba intézményegység-vezetőtől megtudtuk, mind a 73 végzős diák részt vesz a vizsgákon.

Fél kilencre mindannyian meg is érkeztek. Az épületbe egyesével, kézfertőtlenítést követően léphettek be. Az iskola maszkokat is szerzett be, az viszont csaknem mindenkinek volt. A bejárati ajtóra a terembeosztást is kiírták, egy tanteremben 3-7 diák vizsgázott, nyitott ablaknál. A padon mindenkit a ballagásra rendelt tarisznya és lapunk Vén Diák melléklete várt.

A vizsgázóktól és a tanároktól megtudtuk, nem mindenki búcsúzik még, sokan maradnak még egy vagy két évet újabb képesítést szerezni. Azt, hogy hányan maradnak szeptembertől bánkis diákok nem tudják, a jelentkezési határidő még nem zárult le. Ők még jövőre vagy utána ballaghatnak. A végzősöknek augusztus végén, ha lehetőség lesz rá, bankettet szerveznek.

A Pápai Tankerületi Központ (PTK) minden intézménye készen áll a vizsgák szabályos és biztonságos megtartására,

tájékoztatott Egyházi Andrea tankerületi igazgató.

A PTK négy gimnáziumában a diákok közül senki nem lépett vissza, két külsős érettségiző azonban visszamondta a vizsgát. Illetve nyolcan emeltről középszintűre módosították az érettségi vizsgát.

A pápai Türr István Gimnáziumban 85 fő a ballagók száma, ők érettségiznek közép- és emelt szinten is. Az emelt szinten érettségiző külsősökkel együtt összesen 100 fő lesz. A Petőfi Sándor Gimnázium valamennyi (89) végzős diákja középszinten érettségizik, illetve lesz hét külsős érettségiző is (szintén középszinten). Az ajkai Bródy Imre Gimnáziumban 62-en, a Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban harmincan végeztek. Mindkét intézményben közép- és emelt szinten egyaránt érettségiznek, az emelt szintű érettségijük viszont Veszprémben lesz.

Egyházi Andrea tankerületi igazgató kifejtette, hogy a vizsgák szervezésében is az online kommunikációs csatornákat használták. Ennek egyik része a diákok felkészítése volt. A tantermen kívüli digitális munkarendben is gőzerővel folyt az érettségire való felkészítés. Az online órákon a diákok feltehették kérdéseiket a pedagógusoknak, meg tudták beszélni velük a problémákat.

– Az érettségi helyszíneket a központi előírásoknak megfelelő módon készítettük elő.

Megnyugtató számunkra, hogy a Kormány minden diák és pedagógus számára biztosítja a megfelelő számú védőfelszerelést és fertőtlenítőszereket, ezeket az illetékes kormányhivatal szerdán bocsátotta a rendelkezésünkre. Az iskolákat a vizsgák előtt, közben és után is folyamatosan fertőtlenítjük. Ügyelünk arra, hogy egy teremben tíznél kevesebb diák tartózkodjon és vizsgázzon, a személyek közötti legalább másfél méteres távolság megtartásával.

A megfelelő számú tanterem rendelkezésünkre áll minden nap. Az érettségi napján a diákok mozgását úgy szervezzük, irányítjuk, hogy a lehető legkevesebb személyes kontaktus alakulhasson ki, és a megfelelő távolságtartás megvalósuljon. Igyekeztünk mindenre odafigyelni, a felügyeletnél a korábbi egy tartalék-pedagógus helyett most kettő lesz. A beosztásnál ügyeltünk arra, hogy a felügyelő tanárok és a vizsgázók ne csoportosuljanak, a lehető legrövidebb időt kelljen az intézményben tölteniük – számolt be Egyházi Andrea tankerületi igazgató.

Aki mégsem szeretne megjelenni, következmények nélkül ősszel is leérettségizhet. A vonatkozó kormányrendelet szerint, ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

Két nap áll rendelkezésre a dolgozatok megtekintésére

Egyházi Andrea tankerületi igazgató megjegyezte, feltétlenül javasolt, hogy a vizsgadolgozatokat a beszedés után a szervezők 24 órára zárják el. A javítás idején a javító tanárok számára a védőmaszkok, -kesztyűk és a kézfertőtlenítés lehetősége, illetve a pedagógusok közötti megfelelő távolság biztosított lesz. A kijavított dolgozatok megtekintésére a rendkívüli vizsgarend – a szokásos egy nap helyett – két munkanapot biztosít éppen azért, hogy a megtekintés során ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások.

A megtekintéseken az intézmények munkatársai számára a biztonságos távolság megtartása, valamint a védőmaszk és -kesztyű viselése feltétlenül javasolt. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a dolgozatot szkennelik (és elektronikusan küldik el a vizsgázónak), vagy ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét. Azért, hogy a dolgozat részletes tanulmányozása, vagy az észrevétel megfogalmazása már ne a megtekintés helyszínén történjen, a jogszabály a vizsgázó számára újabb egy munkanapot biztosít. Az észrevétel, a megfelelő azonosító információk megadása mellett elektronikusan is benyújtható.

Kobán László, a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma igazgatóhelyettese a Naplónak elmondta: az érettségit hétfőn 166-an kezdték el – ennyien jelentek meg a magyar nyelv és irodalom érettségin –, négyen jelezték, hogy nem kívánnak most vizsgázni, ami szerinte jó arány. A diákokra 29 pedagógus felügyelt hétfőn.