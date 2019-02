Erős, öntudatos, polgári ország

A májusi európai parlamenti választáson arról mondhatunk ítéletet, hogy milyen világban szeretnénk élni: egy patrióta, önmagára és az értékeire büszke Magyarországon, illetve egy ilyen nemzetekből álló Európában, vagy egy migráns tömegek által ellepett, összekavarodó és átláthatatlan hátterű, globális szervezetek által uralt kontinensen.

Többek között ezt hangsúlyozta Huth Gergely újságíró, aki a Pápai Polgári Kör legutóbbi összejövetelének vendége volt, és előadása előtte a sajtó képviselőinek is nyilatkozott. A Hír TV és az Echo TV munkatársa úgy fogalmazott, ha a választópolgárok komolyan gondolják, hogy jelenleg a Fidesz–KDNP-n kívül nincs alkalmas párt, ami Magyarországot vezethetné, akkor ez az európai parlamenti voksolás egy óriási megerősítése lehet a kormánynak, tehát nem szabad félvállról venni.

Huth Gergely az őszi önkormányzati választásokkal kapcsolatban azt mondta, meglátása szerint teljesen világos, hogy egy nagykoalíciós ellenzéki indulásra kell készülni, ahol nem fontos, hogy közös értékeket, közös fejlesztési terveket, közös víziókat mutassanak fel, csak az, hogy helyi szinten megbuktassák a jobboldali, fideszes vezetőket. – A szélsőbaloldaltól a szélsőjobboldalig terjedő karrieristák, szerencselovagok koalíciója csak rosszat hozhat – fűzte hozzá az ismert újságíró.

A Pápai Polgári Kör aktuá­lis vendége kiemelte, az ország lényeges ügyeiről sajnos a kelleténél kevesebb szó esik a közéletben. – Jó lenne, ha a magyarok, a magyar jobboldal egyre többet beszélne önmagáról, céljairól, törekvéseiről, továbbá sikereiről, eredményei­ről, ugyanis sokakat frusztrál a mostanában tapasztalható ellenzéki forrongás, annak ellenére, hogy mindössze néhány ezer hangadó próbál itt forradalmat, vagy akár puccsot végrehajtani. Most már nem is rejtik véka alá, hogy erőszakos terveik vannak, tulajdonképpen anarchista, vagy száz éve már megismert bolsevik módszerekkel próbálják átvenni a hatalmat. Nem képesek megérteni azt, hogy elveszítették a választásokat, most már zsinórban harmadszor nem nekik szavazott bizalmat az ország lakossága – fejtette ki Huth Gergely.

A jobboldali újságíró hangsúlyozta, egyre erősebben megvalósulni látszik egy öntudatos, polgári Magyarország, amely folyamatosan építkezik, amely levegőt és teret ad az embereknek, amiben segíteni és támogatni tudjuk egymást. – Nyilván még sok probléma megoldásra vár, az általunk képviselt médiumokban ezért is vagyunk annak a hívei, hogy a gondokról, a valódi kritikákról is kell beszélni. Ám összességében egy csodálatos dolog elején vagyunk, és remélem, a többség látja, hogy most már van is mit megvédenünk – jegyezte meg Huth Gergely.