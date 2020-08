Érseki szentmise a megszépült nagyvázsonyi Szent István-templomban

Érseki szentmisét celebrált Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye főpásztora az államalapítás ünnepe alkalmából a nagyvázsonyi Szent István templomban. A műemléképület belső részét, az oltárt, a szószéket is, sikerült felújíttatni.

„Aki hallgat a szavamra, sziklára építi a házát” – szól a tanítás, az evangélium igéje. Ez is elhangzott az érseki misén, ahogy az is: Jézus tanítása élettel ajándékoz meg. Ha aszerint döntünk, akkor a jót szeretnénk életünk minden területén, az iskolában, a munkában, a közösségi életben is. A jó döntéshez sziklára kell építeni, nem homokra. A kérdés pedig az, mi a szikla, a bizonyosság, a stabilitás. A hívők közössége ennek megtalálása érdekében Szent István példájára tekinthet, aki Krisztus mellett döntött. Megtérésére, személyes Krisztus-ismeretére. Népének vezetését földi keretek közötti szolgálatnak tekintette. Ünnepén ezer évre visszatekinthetünk, ünnepének tanítása egyértelmű magatartást kíván a mindennapokban, üzenete, hogy Jézus Krisztus igéit minél jobban érdemes megismernünk.

A szentmisén szó volt arról is, hogy fontos a keresztény kultúra közösségépítése, fontos, hogy legyünk érzékenyek a jóra, és készek a küzdelemre, mert a jó nem magától jön létre. Teremtői legyünk.

A kenyéráldás utáni köszöntőjében Fábry Szabolcs nagyvázsonyi polgármester felidézte, hogy éjjeli vonattal utazott korábban feleségével Rómába. Így volt ideje lelküknek is megérkezni. Ilyesmit érez mindannyiszor, amikor hazatér. A magyar nemzet pedig szavai szerint hazaérkezett a Kárpát-medencébe azzal, hogy István király felvette a keresztséget és a Szűzanya oltalmába ajánlotta az országot.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédében leszögezte: Szent István segít felismerni, hogy családunkat, közösségünket, nemzetünket milyen módon kell szolgálni. Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő adta át a Nagyvázsony Jó Hírneve díjakat és az elismerő okleveleket azoknak a helyieknek, akik a járványhelyzetben helyt álltak, önkéntes munkát végeztek.

Az ünnepség helyszínéül szolgáló nagyvázsonyi románkori Szent István templomot Kinizsi Pál 1481-ben átépíttette.Tornya és berendezése barokk stílusú. Az érseki szentmise és a kenyéráldás után elhangzott: azt is ünnepelhetik a helyiek, hogy sikerült belső részét, az oltárt, a szószéket is felújíttatni. A polgármester ezért köszönetet mondott az egyházközségnek és a kormánynak.