Érseki szentmise a veszprémi börtönben

Szentmisét mutatott be Udvardy György veszprémi érsek Zsebe Attila diakónus-börtönlelkész, és Lendvai-Frikkel Attila akolitus közreműködésével több fogvatartott és hozzátartozóik részére a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet börtönkápolnájában, karácsony alkalmából.

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

Németh Éva ezredes, intézetparancsnok az ünnep, illetve az érseki szentmise jelentőségéről beszélt a fogvatartottak kapcsán.

– A jó pásztor felkeresi a nyájat, gyógyít és visszavezet, érvelt a börtönmise mellett Udvardy György. A veszprémi érsek arról is szólt, hogy a lelkészi szolgálat mindezt hozza közel a fogvatartottakhoz, és a karácsony ünnepe abban is erősít, hogy visszaadja az ember méltóságát. Az érsek Isten közelségét, segítségét, az ünnepeket jellemző megnyugvást, illetve a szeretetet helyezte középpontba a szentmisén.

Nagy Lívia és Török Rita fogvatartottak nagy megtiszteltetésnek tekintették, hogy részt vehettek az érseki szentmisén. Mint elmondták, ilyenkor gondoltak a családjukra is, mert ők is templomban vannak, ezáltal közel érezték őket magukhoz. Arról is beszéltek, hogy nagyon fontos számukra a hit, amiből erőt merítenek, és szabadulásuk után is járnak majd templomba.

Az érseki szentmisén a Spiritus Együttes egyházi muzsikája tovább fokozta az ünnepi hangulatot, majd a mise után több fogvatartott a hozzátartozóikkal beszélőn találkozhatott.