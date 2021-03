Vezető beosztású nők elárulják, mi a sikeres karrier titka

Magyarországon 1948 óta ünnepeljük a hölgyeket március 8-án, a nemzetközi nőnapon. Összeállításunkban karrierépítésükben sikeres, vezető beosztású hölgyeket kérdeztünk a nőiségről és annak megélési lehetőségeiről, örömeiről.

A nemzetközi nőnap a szebbik nem iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 hazánkban 1948 óta minden év március 8-án ünneplünk. A mai virágajándékozós, kedveskedős megemlékezéssel szemben eredetileg munkásmozgalmi, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. 1857. március 8-án New Yorkban negyvenezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztusában Koppenhágában Clara Zetkin javaslatára elhatározták, nemzetközi nőnapot tartanak. Magyarországon 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek.

A civilizált társadalmakban mára teljesen elfogadott a nők egyenjogúsága. Szavazhatnak, sportolhatnak, munkát vállalhatnak, karriert építhetnek, és politizálhatnak is, ha úgy döntenek. Nőnapi összeállításunkban karrierépítésükben sikeres, vezető beosztású hölgyeket kérdeztünk.

Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ igazgatója úgy érzi, az ünnep egyfajta köszönetnyilvánítás a nőknek az élet számos területén, például a munkában, a háztartás vezetésében, a szülők gondozásában, a családban feleségként, a gyermeknevelésben anyaként betöltött szerepért. Természetesen fontosnak tartja, hiszen ő maga is megéli eme szerepeket családanyaként, dolgozó nőként.

– Általában családi körben egy vacsorával, virággal, apró ajándékokkal ünnepeljük meg. Idén a járványhelyzet miatt legfeljebb otthon ünnepelünk Tamás és Zoltán névnapokkal együtt, a család nőtagjaival kö­zösen. A többségében női kormánytisztviselői tagokból álló tankerületi hivatalban is meg szoktuk ünnepelni, apró meglepetésként tavaszi virággal köszöntik a férfi kollégák a hölgyeket. Mára a családtagok és a munkatársak is jól tudják a kedvenc virágaimat. Nem feltétlenül csak a vágott virágot szeretem. Ha házi hajtást kapok, otthon elültetem és igyekszem nevelgetni. Sok kedvességet, üzeneteket, képeslapokat kapok a közösségi médián keresztül is. Az eddigi legkedvesebb ajándékot nehéz kiemelni, mert minden apróságnak tudok örülni, de talán egyre mindig derűvel emlékszem: amikor a volt iskolámban a férfi pedagógus kollégák egy betanult Neoton-dallal, beöltözve, táncolva lepték meg a hölgyeket. Tavaly az egyik intézményünk férfi tagjai egy fényképes üdvözlőlappal köszöntöttek minket a tankerületi hivatalban, a polcomra nézve erre is szívesen gondolok. A páromtól kapott kedves ajándékokat pedig különösen szeretem – fejtette ki lapunknak.

– Szeretek nő lenni. Szüleim négy lánygyermeket neveltek fel, édesapám a „nőuralom” ellenére is mindig figyelt ránk, tisztelettel bánt velünk. Nőnapra apró figyelmességekkel, akár a kertből szedett virágokkal készült. A nőiségem okán a munkámban más szemmel tekintek a feladatomra, más módszerekkel, szemlélettel, de ugyanolyan határozottsággal oldom meg a problémákat, mint a férfi vezetők. A családban, gyermeknevelésben feleség, anya és büszke nagymama is vagyok. Szeretem a hétköznapokon mindezeket együttesen megélni, törekedve az egyensúly megtalálására. A nőnapon manapság már nem az ajándékra és annak értékére helyezem a hangsúlyt, mert a gesztus sokkal többet jelent – zárta gondolatait Egyházi Andrea tankerületi igazgató.

A nőnap lehetőséget ad a férfiaknak mind a munka­helyeken, mind a magán­élet­ben, hogy kifejezzék hálájukat, megbe­csülésüket a nőknek, s erre minden korosztályban megvan az igény, emelte ki Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere (Fidesz–KDNP). Megjegyezte, a bejelentett lezárások ellenére március 8-án a virágboltok nyitva lehetnek, így az emberek méltóképpen megünnepelhetik ezt a napot. Az alpolgármester kitért rá, az elmúlt években számos olyan kormányzati döntés született, mely a nők helyzetét, mindennapi életét támogatja, hogy könnyebben összehangolhassák a munkájukat és a családi életet, vagy például az, hogy negyven év munkaviszony után nyugdíjba vonulhatnak.

Hegedűs Barbara fiatalon lett 2014-ben önkormányzati képviselő, majd 2019-től Veszprém egyik alpolgármestereként dolgozik. – Megkaptam minden támogatást a munkatársaimtól, amikor a családalapítás mellett döntöttem. Meglátásom szerint a nőknek és a férfiaknak közösen kell dolgozniuk azért, hogy elősegítsék azt, minél több nő kerüljön a közéletbe, és vállaljon vezető szerepet az élet különböző területein – fogalmazott. Az alpolgármester szerint Veszprém jó úton jár, hiszen az intézményvezetők között számos hölgy található, akik kimagasló szinten látják el feladatukat.

– Ma már természetes, hogy munkavállalóként – akár vezető szerepben – nőként is helyt kell állnia valakinek – mondta a Naplónak Horváth Éva, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI intézményvezetője.

– Egyfajta egyensúlyra törekszik az ember, azaz maradjon meg nőnek és család­anyának, de végezze a munkáját is. Nem biztos, hogy ez mindig fele-fele arányban összejön. Ez olyan mérlegnyelvbillenés, amelyben valamikor sokkal többet kér az emberből a munkahelye, és akkor kevesebb jut a többi szerepre, de az a jó, ha ezt vissza lehet billenteni. Nyilván van mellette társ, aki sugallja, hogy szeret, és ott van a család, ahol pedig anya-, nagymamaszerepben tud kiteljesedni a nő – fogalmazott Horváth Éva, aki kérdésünkre, miszerint jobb helyzetben vannak-e a nők, mint a rendszerváltás előtt, úgy felelt, hogy akkor harminc évvel fiatalabb volt, és bizonyosan az életkor is befolyásolja azt, hogy mit gondolunk minderről.

– Ahogy az ember idősödik, úgy változik az érték­ítélete is. 2021-ben jó nőnek lenni! Nem cserélnék szerepet. Nagyon fontos a nőiségben az anyaszerep is, hogy azt valaki megélheti. Örülök, hogy nőnek születtem – jegyezte meg végezetül Horváth Éva.

Körülbelül hatszáz tagja van a Nők a Balatonért Egyesületnek (NABE), melybe kezdetben csak hölgyek léphettek be, de később módosították az alapszabályt. Ma már férfiak, illetve természetes és jogi szemé­lyek is kaphatnak tagságot. A megalakuláskor a Balaton vízminőségének védelmét tűz­ték zászlajukra a hölgyek, akik az elején még kaptak pikírt megjegyzéseket a férfiaktól. Nevezték őket Vízitündéreknek meg Hableányoknak, sőt, voltak, akik „A Nők a hatalomért” gúnyos elnevezéssel illették őket, vagy azt mondták, hagyjuk csak őket, rosszat nem csinálnak. Persze ezek nem estek jól a hölgyeknek, de az évek során bebizonyosodott, tényleg a Balatonért dolgoznak, és már elismerik őket, kikérik a véleményüket.

– Nagyon jól megfogalmazott a missziónk. A Balaton természeti, környezeti értékeinek védelme, elsősorban azokon a területeken, ahol a nők – sajátos szerepük révén – a legtöbbet tehetik – fogalmaz Szauer Rózsa, a NABE elnöke, kiemelve, hogy a háztartásokat 80 százalékban a nők vezetik, ezért nagy a befolyásuk arra, hogyan működtetik a családot, azt a mikrosejtet, amelyik aztán hatással van a tágabb környezetünkre is.

A NABE tagjai idén szeretnének már újra találkozni egymással, bár nem egyszerű 18-20 településről összetobo­rozni a tagságot. Tavaly januárban Balatonalmádiban ünnepelték meg a 25 éves jubileumot, de azóta a járványhelyzet miatt főleg online tartották a kapcsolatot. Éppen ezért a legnagyobb vágyuk az, hogy újra szabadon találkozhassanak egymással és a célcsoportjukkal. Remélik, hogy júniusban megrendezhetik majd az ötödik Zöld Fesztivált, amelyen minden csoportjuk részt venne. Az elnök szerint e nehéz időszakban mindenkin pluszteher van, ezért különösen jólesik a nőknek – a fiatal hölgyektől a nagymamákig –, ha valamilyen formában megemlékeznek róluk a férfiak március 8-án. Meglepő, de jó hír, hogy egy multinacionális cég a nőnap alkalmából adományokat juttat el női szervezeteknek, így a NABE is egy szép összeghez jut majd.

Borítóképünkön a veszprémi Nánai Fruzsina Emmát kisöccse, Holdinger Botond virággal köszönti nőnap alkalmából Fotó: Penovác Károly/Napló