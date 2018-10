Értéket közvetítenek a magyar vidék az élelmiszer gazdaság szereplői felé

Az agrárkamara célja, hogy egyre inkább szolgáltató típusú köztestület legyen.

Ennek érdekében nemcsak az infrastruktúrát fejlesztik, hanem egyéb területeken is szeretnének előre lépni. Eddig 164 falugazdász körzetben folyt a munka, de a jövőben 67 körzettel szeretnék ellátni a feladataikat, amelyekben közel azonos a tagság és a falugazdászok létszáma. Megyénkben Veszprém és Pápa lesz a két központ.

Ünnepélyes keretek között átadták a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) új veszprémi igazgatóságát. A Csererdőben található új komplexum jól megközelíthető tömegközlekedéssel is, de kényelmes parkolási lehetőséggel és már XXI. századi körülmények között várja a megye közel 10 ezer ügyfelét. Az igazgatóságon hétfőtől-péntekig, csütörtök kivételével intézhetik a gazdák az ügyeiket, a területalapú támogatásoktól az őstermelői igazolványok kiváltásáig és természetesen egyéb ügyes-bajos dolgaikat is, illetve a különböző pályázati lehetőségekről is itt érdeklődhetnek. A falugazdászokkal együtt az épületben 15-20 fő dolgozik és kialakítottak egy 70 fő befogadására alkalmas konferenciatermet is, amely alkalmas a megyei küldöttgyűlések és különböző előadások megtartására is – mondta el Sövényházi Balázs, a NAK Veszprém Megyei Szervezetének elnöke.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere gratulált ahhoz a pozitív változáshoz, amely az ügyfélfogadás terén bekövetkezett. Kiemelte, hogy az elmúlt időszakban nagyon szoros együttműködés alakult ki a város és az agrárkamara között, amelynek leglátványosabb példája a Bakony Expo. – A város és vidéke tud egységben erőt felmutatni, csak közösen tudunk sikeresek lenni. Ha egy erős várost egy erős vidék vesz körül, akkor vagyunk erősek, hiszen kiegészítjük egymást – fogalmazott köszöntőjében a polgármester. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke elmondta, hogy egységes arculattal, a kor igényeinek megfelelő infrastrukturális háttérrel szeretnék kiszolgálni a tagságot. Ennek két fontos pillére az, hogy legyenek olyan megyei igazgatóságok, amelyek rangot adnak a munkának, másrészt ezek a szolgáltató központok olyan, az agrárium számára fontos gócpontok legyenek, mint megyénkben Pápa és Veszprém. Elmondta még, hogy több mint 10 ezer tag működik Veszprém megyében, akiknek a nagyrésze, mintegy hétezren őstermelők, akikkel sokat kell foglalkozni, ők függenek leginkább attól, hogy a kamara jó színvonalon tudjon szolgáltatni.