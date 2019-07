Erzsébet tábor: emlékezetes, tartalmas nyári élmények

Igyekeztünk kormányzati szinten a támogatással együtt olyan programokat összeállítani, amelyek a családok és a gyermekek számára a legelőnyösebbek, és ehhez nagy segítséget ad az Erzsébet Alapítvány, hangsúlyozta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrás Minisztériumának parlamenti államtitkára Zánkán, az Erzsébet tábor meglátogatásakor, hétfőn.

Darabánt Judit, az Erzsébet táborokat, az ottani programokat szervező Erzsébet Alapítvány kommunikációs igazgatója köszöntőjében kiemelte, rengeteg felnőtt dolgozik a táborozó gyermekek körül, köztük sokan olyanok is, akivel nem találkoznak naponta.

– Ők is azon dolgoznak, hogy az Erzsébet táborokba minél több gyermek eljusson, ilyen Rétvári Bence, az Emberi Erőforrás Minisztériumának parlamenti államtitkára, fogalmazott Darabánt Judit.

Rétvári Bence államtitkár rámutatott, idén 30 ezer fiatal tölthet el egy hetet Zánkán, és évről évre mindent elkövetnek, hogy a táborozás jó élmény legyen. 2010 környékén még nem volt a mostanihoz hasonló program, viszont tavaly és idén már 130 ezer gyermek tud elmenni Erzsébet táborba, amely a Kárpát-medencei magyarságnak szól.

A többség, 60 ezren, elsősorban napközis táborba megy el. Sokan eljutnak ott alvós táborokba is, mint a zánkai, ahol a szállás és programok mellett napi ötszöri étkezést is biztosítanak a gyermekeknek. Az államtitkár aláhúzta, a kormány számára a gyermekek, illetve a családok segítése az első. Hazánk csak akkor lehet családbarát ország, ha iskolaidőben és azon kívül is az állam úgy segíti a családokat, hogy az számukra a legelőnyösebb. Ilyen, ha a táborozást tartalmas programokkal lehet megtölteni.

A központi költségvetés 2010-ben még nem különített el az említett célra támogatást, idén mintegy 4,4 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből a pénzből a magyar családok gyermekei el tudjanak menni Erzsébet táborokba, ahová évről évre egyre érkeznek. -Magyarországon a költségvetés stabil, a gazdaságnak már van olyan eredménye, amely lehetővé tette, hogy a táborozás központi támogatást élvezzen, fogalmazott Rétvári Bence.

Hozzátette, vannak családos Erzsébet táborok is, ahol idén hétezer ember pihen, és idén először adódott arra lehetőség, hogy ingyen lehetett ezekbe a táborba utazni. Az államtitkár a programokról egyebek mellett kiemelte a kreatív fejlesztő eszközöket, és a gyermekek kipróbálhatják a legmodernebb technikát is.

Várják őket tehetségkutató versenyeket, sport, egészségmegőrző programok, fontos szempont a természet megismerése, kímélése. Van utazó planetárium, lehet kémiai, fizikai kísérleteket végezni, és szerveznek hősök napját, ahol a rendvédelmi szervek mutatkoznak be.

Újdonság, hogy a Terror-elhárítási Központ képviselői is eljönnek az Erzsébet táborba, és előadók lépnek fel. A köszöntők után az államtitkár beszélgetett a gyerekekkel, akik hamar bevetették magukat a kalandparkba, sokan kipróbálták a mászó falat.