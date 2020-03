Eszközfejlesztési pályázat segítségével vásárolt traktort Apácatorna

Nemcsak a munkát könnyíti meg, hanem a falu lakóinak komfortérzetét is javítja az a modern fűnyíró traktor, melyet község önkormányzata vásárolt a Magyar falu program segítségével.

Kovács Béla, a település polgármestere az átadóünnepségen köszöntötte a megjelent vendégeket, és úgy fogalmazott, hogy nagy öröm számukra ez a pillanat, hiszen ez a dízelmotoros fűnyíró traktor megkönnyíti azt a munkát, amelyet eddig emberi kezek nehéz fizikai munkával végeztek el. Hozzátette, közel tizenegymillió forint állami támogatást nyert el a község a Magyar falu program keretén belül meghirdetett eszközfejlesztési pályázaton.

Kovács Zoltán a térség országgyűlési képviselője a Magyar falu program jelentőségéről beszélt. Elmondta, hogy a falvak tekintetében a fiatalok megtartását tűzte ki célul a kormány, olyan lehetőségeket biztosítva, hogy a kistelepüléseken is úgy érezzék magukat a vidéken élők, mint egy kisvárosban. A képviselő úgy fogalmazott, hogy nemcsak a munkát könnyíti meg a most vásárolt traktor, hanem a falu lakosságának a komfortérzetét is javítja.

Az ünnepségen a település lakói helyi sajátos élethelyzetekről szóló verseket mondtak, majd a fűnyíró traktor átadása után az eszközforgalmazó cég vezetői tartottak tájékoztatást a gép tulajdonságairól, műszaki paramétereiről és használatáról.