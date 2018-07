Eszközökkel is segítenek a látássérülteknek

Szombaton tartotta a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete az Együtt könnyebb elnevezésű projekt tájékoztatóját.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A Fogyatékos Személyek Esély­egyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával megvalósult program eredményeiről Csehné Huszics Márta, az egyesület elnöke tájékoztatta a tagokat a szombati projektzárón.

– A megyében a súlyos látássérülteknek segítséget nyújtó laikus, sors­társi segítők felkészítése volt a program központi eleme – emelte ki lapunknak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A maguk is látássérült segítők a Vakok Állami Intézetében, Budapesten kaptak szakmai támogatást munkájukhoz, hogy a megyénkben élő látássérültek rehabilitációja minél sikeresebben valósulhasson meg. Fontos tevékenységünk továbbá az emberek gondolkodásmódjának, szemléletének megváltoztatására való törekvésünk. Foglalkozásainkat nemcsak a felnőttek körében, hanem már korai életkorban, iskolákban, óvodákban is végezzük. Ehhez nagy segítséget jelent, hogy e támogatási forrásból tudtunk olyan eszközöket vásárolni, amelyek felkeltik a gyerekek érdeklődését. Segítségükkel megismerhetik, hogyan él, játszik egy látássérült gyermek, illetve hogyan tudnak segíteni nekik. A beszélő, életvitelt segítő eszközökből – mint a beszélő mérleg, vércukorszintmérő, színfelismerő, címkéző toll – egy-egy bemutató darabot vásároltunk. Igény esetén segítünk ezek beszerzésében is – tette még hozzá az egyesület elnöke, aki elárulta, hogy a közeljövőben több foglalkoztatást elősegítő programot szerveznek, mert ez jelentheti az egyik legnagyobb segítséget.