Európa Kulturális Fővárosa Veszrpém 2023 – MŰVÉSZETI TANÁCS

A Művészeti Tanács tagjainak feladata az EKF pályázathoz kapcsolódó programsorozat összeállítása és a pályázat sikerét elősegítő hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. A tagok nemcsak szakértelmükkel, hanem ötleteikkel, javaslataikkal és azok megvalósításával, valamint a pályázattal kapcsolatos eseményeken személyes megjelenésükkel is hozzájárulnak a jelentkezés eredményességéhez.

A Művészeti Tanács tagjai

Mészáros Zoltán

az EKF 2023 Veszprém Művészeti Tanácsának elnöke, a VeszprémFest főszervezője

“Megváltoztatni egy várost önmagában is kihívás. Kihívások nélkül pedig nem születik jövő. Tenni egy komolyan vett kísérletet arra, hogy a városod egy mindig felfelé görbülő száj legyen; hogy ne csak pár hétre lüktessen és vibráljon, hanem éljen izgalmas életet; hogy ne csak elveszítse, de vissza is hódítsa fiataljait; és ott is zöld legyen, ahol ma még rozsdás és hogy valóban képes legyen együttműködni a környezetével. Igen, ez komoly kihívás. Ezért vállaltam szerepet az EKF 2023 Veszprém pályázat előkészítésben.”

Cserép László

a Balatonfüredi Önkormányzat Művelődési, oktatási, sport és idegenforgalmi osztályának vezetője

“Füred soha nem volt „csak” üdülőhely, hiszen évszázadok óta a magyar irodalom legnagyobbjai kötődnek a városunkhoz. Ha valaki bejárja a reformkori városközpontot, vagy végignézi a Panteont – Berzsenyi, Batsányi, Csokonai, Ady, Krúdy, Kosztolányi, felsorolni sem lehet… –, azonnal rájön, nem csak a napfény, a Balaton és a hársak teszik gyönyörűvé e helyet. Mert Füred a kultúra temploma volt és maradt a huszonegyedik században is.”

Hegyeshalmi László



képzőművész, kurátor, tanár, a Művészetek Háza Veszprém igazgatója

„Hegy –Víz–Napfény–Élmény–Öröm–Művészet–Játék–Veszprém -Vár

Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém – itt minden Téged Vár. Találkozunk.”

Horváthné Kecskés Diána

szociális munkás, a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény vezetője

„A térséget az itt élő közösségek értékei formálják, ezért az Európai Kulturális Fővárosnak a közösségeket kell elérnie. Az EKF 2023 Veszprém szellemiségét úgy alakítjuk, hogy általa a családok: kicsik és nagyok is boldog, az értékeiket megtartó térségben élhessenek a jövőben is.”

Kováts Péter



hegedűművész, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetője

„Gazdag múlt, izgalmas jelen, európai jövő – ez a mi utunk: Veszprém útja. Sikeres pályázattal erősebbek leszünk, messzebbre juthatnuk, s Európa is láthat majd minket!”

Ladányi István

költő, irodalomtörténész, kritikus

„Veszprém és környezete, a Bakony hegyvidéke és a Balaton tó által meghatározott térség a települések laza szövedékével, minőségi, városias életmódot, ugyanakkor a természeti környezetet is megtapasztalni tudó élményeket tesznek lehetővé. Az egymáshoz igen közel lévő kisvárosok és falvak összekapcsolódása, közös térré alakulása megállíthatatlan természetes folyamat, és föltehetőleg a jövőben is folytatódni fog. A város és térsége érdeke, hogy ezt a maga jól átgondolt elképzelései szerint alakítsa, a közös térségi és a lokális érdekek és értékek figyelembevételével. Az Európai Kulturális Főváros cím alkalmat adhat arra, hogy modern és hagyományos, város és természet, hasznos és kellemes összhangjában fogalmazzuk meg a térséget a 21. századra.”

Muraközy Péter

a Veszprémi Programiroda vezetője, a Veszprémi Utcazene Fesztivál főszervezője, a Volt és a Balaton Soundfesztivál programigazgatója

„Az Európa Kulturális Fővárosa cím egy város életében lehet apropó, lehet eszköz, vagy szélsőséges esetben akár mentőöv is. Szeretném hinni, hogy Veszprém esetében csupán egy katalizátor a célkitűzések eléréséhez, és semmiképpen nem beindítója annak, hiszen a pályázattól függetlenül már évekkel ezelőtt elhittük, hogy van valami a levegőnkben, amit évről évre egyre nagyobb tudatossággal és sikerrel lovagolunk meg, elérve egyfajta érdeklődéssel telített csodálatot a városunk iránt. Tehát a célunk és a feladat adott: olyan örökkön-örökké működőképes attrakciók megálmodása és létrehozása, melyek 2023 után is képesek lesznek Veszprémet a figyelem középpontjában tartani, illeszkednek a város jelenlegi kulturális identitásához, az EKF éve után sem lehetetlenítik el a város költségvetését, a felhasználói meglátások figyelembevételével életszerű igényeken alapulnak és hozzájárulnak ahhoz, hogy 2030-ra Veszprém legyen a világ legélhetőbb települése.”

Márkusné Vörös Hajnalka

a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának főlevéltárosa

„Az EKF 2023 Veszprém pályázat alkotó, teremtő lendületet jelent a városnak, mert közös gondolkodásra hívja az itt élőket és a várost szerető polgárokat múltról, jelenről, hogy semmi se tartsa vissza gyerekeinket és az előző nemzedékeket a jövő kreatív formálásától.”

Oberfrank Pál

színművész, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója

“Lehet-e egy színháznak a kultúra, a művészetek ügyénél fontosabb? Az Európa Kulturális Fővárosa cím önmagában a mi céljainkat erősíti. Kölcsönösen termékenyíthetjük meg egymást, és elsősorban szolgálhatjuk közösségünket, Veszprém és térsége kultúraszerető polgárait. Talán az odavezető út eredményei most fontosabbak, mint maga a cél.”

Szőke Kavinszki András

bábművész, művelődésszervező, a Kabóca Bábszínház igazgatója

“Felfedezésre vágyó, síró-nevető csodabogárként indulunk a világba és válunk egyéni identitású kiforrt személyiséggé, közösségformáló alkotó erővé. Állandóan változunk és fejlődünk, mert folyamatosan alakít minket a környezetünk, amelyben élünk. Néha azonban számunkra is megadatik a lehetőség, hogy hatást gyakoroljunk és formáljuk környezetünket, ez pedig egy kiváltságos állapot, ami egyszerre adhat értelmet jelenünknek és alapozhatja meg a jövő generációk identitástudatát. Az Európa Kulturális Fővárosi cím eléréséért tett erőfeszítés egy olyan közös vállalás, amelynek köszönhetően felszínre hívjuk legőszintébb önazonossággal kapcsolatos gondolatainkat, kíváncsivá és nyitottá leszünk a másság és az új iránt, érdeklődővé, befogadóvá és haladóvá válunk, mert hiszünk és bízunk egymásban, közös értékeinkben, Veszprémben.”

Vándorfi László

rendező, színész, a Pannon Várszínház igazgatója

„Veszprémi polgárként, a Pannon Várszínház igazgatójaként és Vándorfi Lászlóként is tisztesség, öröm részt venni a szülővárosom kulturális jövőjét meghatározó projektben. Rengeteg érték, érdek, tehetség, ambíció vár összefésülésre, rendkívüli lehetőség kínálkozik a város és a régió 21.századi arcának megteremtésére, egymás megismerésére, a konfliktusok feloldására, az érdemi párbeszédre. A Művészeti Tanácsban a szabadtéri rendezvények és a tánc képviselete a konkrét feladatom, mely számomra a folyamatos mozgásban levő szabad közösségi és művészeti terek teremtését, a meglévők összefűzését jelenti. Színházunk művészeti munkájának, arculatának változása összhangban van az EKF 2023 Veszprém pályázat céljaival. Arra törekszünk, hogy kölcsönösen gazdagítsuk egymást.”