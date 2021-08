Európai pályázat – Nemcsak két, három év múlva is főváros lehet Veszprém

Tegyük együtt fiatalossá Veszprémet! címmel szervezett workshopot az önkormányzat az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban az Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 cím elnyerése miatt készített pályázat kapcsán. Civil szervezetek képviselői beszéltek arról, hogyan tehető a fiatalok számára még vonzóbbá a megyeszékhely, amely az Európa Kulturális Fővárosa címet már elnyerte, 2023-ban viselheti.

– Már az elmúlt években is hangsúlyt fektettünk arra, hogy figyeljünk a fiatalokra. Többek közt megszerveztük a fiatalok napját, támogatást biztosítottunk civil szervezeteiknek, ösztöndíjakat hirdettünk, a táborozást segítettük. Az ezek során szerzett tapasztalatokat felhasználva folytatjuk törekvéseinket, amelyeknek lendületet adhat, ha három év múlva Veszprém Európa Ifjúsági Fővárosa lehet. A pályázat készítése, alaposabb kidolgozása során nagyobb méretekben, jelentősebb terveken gondolkodhatunk. Ha sikerrel járunk, ha nyerünk, akkor több mostanában gyűjtött ötletet valósíthatunk meg – mondta el Hegedűs Barbara alpolgármester, aki már azt előnyösnek tartja, hogy a pályázati fordulók során a téma sok szereplőjét ültetik egy asztalhoz, szakembereket, intézmények képviselőit is.

A fiatalok ezeken az alkalmakon arról is szóltak, hogy egy nagyobb közösségi térre is szükség lenne a városban. Több szórakozási lehetőségre, még több programra vágynak, nem csak a nyári fesztiválszezonban, hanem más évszakokban, a hétköznapokon is. Jónak tartanák, ha a fiatal zenészek, művészek még több bemutatkozási lehetőséget kapnának. A városvezetés tagjai pedig azt is szeretnék, ha folyamatosan megosztanák velük véleményüket, ezért módot biztosítanak arra, hogy több csatornán is tudjanak hozzájuk fordulni.

Veszprém januárban nyújtotta be az Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 cím elnyerése miatt készített pályázatát. Ezt már korábban, 2018-ban is megtette egyébként. Ezúttal túljutott a második körön is, már csak három másik európai várossal áll versenyben: a moldovai Kisinyovval, az ukrajnai Lvivvel és a belgiumi Genttel. Novemberben hozzák meg a döntést a nyertesről.

A veszprémi terveket a Légy te a változás! jelmondatra alapozták. Fontos ugyanis, hogy a negyvenes és a húszas éveiket élők között megtörténjen a stafétaváltás, rendszeres legyen a tapasztalatcsere, a különböző generációk tagjai elfogadják, mik a másik erősségei. A városvezetést érdekli, hogyan tudja a döntéshozatalba a fiatalokat folyamatosan bevonni, hogyan válhat még fiatalbarátabbá. Ennek egyik módja az eddigi eszmecserék alapján, ha közvetlenül, informális módon, kötetlenül, az ifjabbak által kedvelt helyeken találkozik, beszélget a jövő generációk tagjaival.