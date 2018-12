Évet értékelt a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató

Az elért eredmények alapján bizton mondhatom, hogy azok a célok, amelyeket kitűztünk, nem voltak hibásak. Természetesen a működés során folyamatosan korrekciókat kellett végrehajtani, hogy ezeket a célokat minél jobban el tudjuk érni – mondta Temesvári Balázs.

A Hangvillában tartotta évzáró, ünnepi partnertalálkozóját a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. A rendezvényen – Demel Eszter karnagy vezetésével – közreműködött a Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola növendékeiből álló Gárdonyi Zoltán ifjúsági kamarazenekar.

A diákok koncertjét követően Temesvári Balázs, a VKSZ Zrt. vezérigazgatója értékelte az elmúlt ötéves időszakot, amelyet a társaság élén töltött. Úgy fogalmazott: a befektetett munka meghozta a gyümölcsét, mert szép eredményeket értek el. Kiemelte, hogy az alaptevékenységeik jóformán lefedik a város működésének egészét. Hitvallásuk lényege a stabil szolgáltatás. Arra törekszenek, hogy bármi is történjen a város életében, a rájuk bízott feladatokat mindig jó minőségben és rövid határ­idővel lássák el. Beszélt arról is, hogy paradigmaváltást éltek meg a társaságon belül, mivel az alvállalkozói munkavégzés helyett inkább saját erőből oldják meg a városüzemeltetési feladatokat, és ez a változtatás beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A célok között megemlítette a gép- és eszközpark megújítását, amit kis lépésekben bár, de folyamatosan hajtanak végre az innovatív megoldások irányába. Szólt arról is, hogy gazdasági területen racionalizáltak és egységes beszerzést vezettek be.

– Még mindig nagyon sok feladat vár ránk, de bízom benne, hogy az együttműködések még tovább erősödnek, ahogy az egymás iránt érzett bizalom is, és ez mind-mind gazdagítja majd ezt a közösséget– zárta beszédét az ünnepi partnertalálkozón a vezérigazgató.

