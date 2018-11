Évfordulót ünnepelt a szeniorok társasága

Ünneplőkkel telt meg a napokban a Veszprém Agóra, ahol a Szenior Tanácsadók Társasága egy évtizedes megalakulását ünnepelte. Volt filmnézés, versmondás és beszélgetés is a jubileum kapcsán.

Gyimesiné Domonkos Ágnes, a Szenior Tanácsadók Társaságának klubvezetője elmondta, hogy jelenleg 25 fős taglétszámmal működnek; fő céljuk a nyugdíjas társak megnövekedett szabadidejének megfelelő kihasználása, de ha nehéz helyzetbe kerül valamelyikük, akkor segítenek is. Egy évtizede úgy indultak, hogy részt vettek egy kortárs segítő képzésen, és ott megtanulták az idős ember lélektanát. Jogi helyzetekben is tudnak segíteni, és nem csak klubtársaikon.

A generációk közötti kapcsolatépítés két fontos állomásaként említette a klubvezető a Szuper Nagyi és a Mesél a múlt pályázatok elindítását.

– Nagy sikernek örvend mindkettő! – fogalmazott Gyi­mesiné Domonkos Ágnes, és elmondta azt is, hogy a fiatalok írnak az idősekről, másrészt a nagyszülői tevékenységet is méltó módon elismerik. Kiemelte, hogy a jótékonykodást szeretnék erősíteni és továbbfejleszteni, ugyanakkor az egészségmegőrző foglalkozásokat is nagyon hasznosnak tartják.

A ünnepi rendezvényen kiderült az is, hogy a szeniorok társasága talán abban különbözik a többi veszprémi nyugdíjasklubtól, hogy a szabadidő hasznos eltöltésére más szervezeteknek is rendeznek programokat.