Bakony Expó – Kézműves remekek és válogatott finomságok

Tavaszi vásár keretében pótolták be a pünkösdi hosszú hétvége három napján a tavaly elmaradt VII. Bakony Expót. A Veszprém Aréna előtti téren mintegy száz termelő és kézműves kínálta portékáját szombat reggeltől hétfő kora estig.

A programot szombaton és hétfőn fogadta kegyeibe az időjárás, vasárnap azonban többször is az esővel kellett dacolnia a kilátogatóknak. A bakonyi ízek vásárán a finomságok közül sok termelőnél lehetőség volt a kóstolásra is. A kínálatban megjelent többek között a füstölt főtt fürjtojás, sajtfélék, gyümölcsborok, magoskrémek, húskészítmények és házi rétes is. Az expóra számos kézműves is kitelepült portékájával: kerámiák, ékszerek és népművészeti termékek is megtalálhatók voltak a faházaknál.

A vásár kiemelt alapanyaga, terméke ezúttal a gomba volt. A Bakonyvidéki Gombász Egyesület standjánál közel hetvenféle gombával lehetett megismerkedni, amelyek a Bakony erdeiben is előfordulnak, és a szervezet tagjai előadásokat is tartottak. A védettől az ehetőn át a kerülendőkig és a termesztett gombáig változatos volt a felhozatal, a pikkelyes pöfeteget, a kétspórás csiperkét – amelynek az íze finomabb a szakértő szerint –, egy- és többéves taplógombákat és a sárga színű ter­mesztett laskagombát is meg lehetett tekinteni. Az egyesület tagjai kérésre megvizsgálták a látogató által vitt gombát, és szívesen válaszoltak az érdeklődők kérdéseire. Ezekben a napokban-hetekben a megye erdőiben megtalálható a szentgyörgygomba vagy más néven májusi pereszke, a mezei szegfűgomba, és jön a nyári laskagomba szezonja is, magyarázta kérdésünkre Horváthné Ottlecz Judit gomba-szakellenőr. Hozzátette, a gomba az állati fehérjéhez hasonlóan mind a húsz esszenciális aminosavat tartalmazza. Úgy vették észre, a járvány alatt többen járták az erdőket, mezőket, ezért is fontos, hogy mindenki ingyenesen igénybe veheti a gombavizsgálatot, a szakellenőrök listája megtalálható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján, hívta fel a figyelmet a szakember.

A vásáron hétfőn délután elismeréseket is átadtak. Élelmiszer kategóriában a veszprémi Rosalest, az italok között a bándi Bandauer Sörműhelyt, a kézműveseknél a lovasi Ro-Zita Kerámiát, az innovatív termékkategóriában a pétfürdői Nanana Dekort díjazták. Vásári különdíjban a Bakonyvidéki Gombász Egyesület részesült, míg a nagydíjat a Tési Tökmagolaj képviselője vehette át. Az elismeréseket Porga Gyula polgármester, Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Sövényházi Balázs, az expó ötletgazdája, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei elnöke, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Boros Gábor, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának főosztályvezetője adták át.

A szervezők abban bíznak, ősszel a megszokott formában, nagyobb helyen és még több programmal rendezhetik meg a Bakony Expót.

