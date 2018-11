Ez a véleménye olvasóinknak a szokatlanul enyhe őszről

Legutóbb az időjárásról kérdeztük Önöket.

Idén ősszel nem lehet panaszunk az időjárásra. A szokatlanul száraz és meleg időben az ember úgy érezheti, mintha novemberen is még kora ősz lenne. Az egész országban, így Veszprém megyében is folyamatosan dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok, az idei október az elmúlt 100-150 év 4-5. legmelegebb októbere. Az enyhe idő és a kevés csapadék részben a folyamatos anticiklonnak köszönhető, illetve annak, hogy az Atlanti-óceánon, a Brit-szigetek és Nyugat-Európa térségben gyakori frontok, hidegbetörések előoldalán meleg levegő áramlik folyamatosan hazánk fölé, ez még 10-napig biztosan így is marad. Ennek okáról itt olvashat bővebben >>>>

Olvasóinktól most azt kérdeztük örülnek e szokatlanul enyhe ősznek. A többség, negyvenhét százalék szerint aggasztó, mert teljesen megbolondult az időjárás. Negyvenhat százalék úgy érzi ez jó dolog, mert tud spórolni a fűtéssel. Hét százalékot pedig nem érdekel milyen idő van.

