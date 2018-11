Ezt gondolják olvasóink a karácsonyi vásárról

Az adventi időszak elmaradhatatlan programjaként a múlt héten megnyílt a veszprémi karácsonyi vásár.

A vásár idén is tematikus programok kísérik Mesekuckó, betlehemes csoportok és dalcsomag is várja majd az érelődöket. Emellett természetesen gyönyörködhetünk a feldíszített Kossuth utcán. Ha szeretné képeken is megnézni az ünnepi fényeket, ide kattintva megteheti>>>

Legutóbb azt kérdeztük Önöktől, hogy kilátogatnak e az Illatos adventi vásárra. A szavazók többsége, negyvennyolc százaléka drágállja az árukat, harminckét százalékuk pedig unalmasnak találja az áruválasztékot, ezért nem megy el a vásárra. Tizennyolc százalékuk viszont imádja a karácsonyi vásár hangulatát, két százalékuk pedig az ajándékokat is ott szerzi be.

