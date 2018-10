Ezúttal a gyerekek foglalták el a Látványtár kiállítóházát

A Múzeumok őszi fesztiválja keretében az Első Magyar Látványtár Kiállítóháza A nagy szenvedély című kiállításhoz kapcsolódó interaktív, múzeumpedagógiai programra hívta a felnőtteket, gyerekeket.

Többnyire utóbbiak éltek a lehetőséggel, hogy megismerkedjenek a kollázzsal, a felhőfrottázs-készítéssel, valamint egyáltalán a különleges frottázstechnikával.

A színes krétákkal, ceruzákkal együtt az úgynevezett dúcokat használták fel alkotásaikhoz, a módszerrel T. Szabó László festőművész és Schopp Ildikó művészetpedagógus ismertette meg őket. T. Szabó Lászlótól megtudtuk, hogy az előre elkészített, különleges, festett, domború felületeken különféle motívumok vannak, a linómetszettel szemben azonban pozitívak. Ezeket használták és egészítették ki a gyerekek az épületben, az udvarán található különféle felületek frottázsolásával. Felhasználtak régi, fából készült tárgyakat, termésköveket, a padló mészkő lapjait satírozták át ceruzával, krétával.

Schopp Ildikó úgy fogalmazott, hogy a gyerekek a kiállítás anyagát játékosan dolgozták fel, azt keresték, mi van abban elrejtve. Egy képzeletbeli füstpalotát ábrázoltak a változatos, sok esetben több színnel, különböző formákkal készített képeiken.

Vörösváry Ákos, az alapítvány művészeti vezetője arról beszélt, már az alapító okiratban is szerepelt, hogy nagy figyelmet szeretnének szentelni a gyerekek vizuális fejlesztésére.

– Az eltelt huszon­nyolc év alatt, a napi működés mellett eddig ezen önként vállalt feladatunk nem valósult meg, bár a mai napig fontosnak tartottuk. A gyerekekkel való foglalkozás ideje most jött el, amikor a szentendrei skanzen útjára indított egy országos rendezvényt, a Múzeumok őszi fesztiválját. Annak dacára, hogy nem vagyunk múzeum, a programjaink felkerültek a listára, annak egyik stációja az esemény. A tapolcai iskolákat is szeretettel várjuk, nemcsak a kiállítás megtekintésére, hanem foglalkozásoknak is helyet adva. A gyerekek korosztálya kevésbé ismeri a Látványtár kiállításait – mondta Vörösváry Ákos.

A Látványtár Kiállítóházában október 27-én, szombaton 15 órától Németh István Péter költő irodalmi összeállítással várta az érdeklődőket.

November 11-én, vasárnap pedig a hagyományos Márton- napi nyílt napra várnak mindenkit.